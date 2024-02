La modelo chilena Kika Silva confesó en una reciente entrevista que decidió retirar las prótesis mamarias que se había colocado a los 21 años.

Para llevar a cabo esto, la figura televisiva indicó que pensó en varios factores, mientras realizaba campañas en México y Estados Unidos. Lo anterior en conversación con el portal Egoego.cl

“Hace un par de años me fui a Estados Unidos y en ese tiempo también estudié nutrición holística allá y hacía mucho Hot Yoga con pesas y pasaron varias cosas que mi cuerpo me pedía que me sacara. Me acuerdo que cuando hacía yoga estaba desesperada, me molestaban tanto mis pechugas y era como ‘no las aguanto más"”, señaló.

“Después estudiando nutrición holística claramente estaba alimentándome muy bien lo que me llevó a hacer cambios profundos desde mi nutrición hasta mi estilo de vida. Además, yo estaba evitando consumir plástico, dejar de comprar ciertas cosas, y tenía plástico en mi cuerpo, entonces fue como ‘waaa! con mayor razón me las tengo que sacar"”, agregó.

En este sentido, Kika Silva indicó que no se arrepiente de la decisión que tomó hace una década.

“No me arrepiento nada. Creo que todos tenemos diferentes procesos en la vida, diferentes intereses, creo que es parte de la vida ir evolucionando”, expuso.

“Fue la mejor decisión que tomé en ese minuto, fui feliz, estaba súper contenta con mi resultado, pero hoy día estoy en otra etapa y hoy día esto era lo que yo quería”, añadió.

Por último, evitó realizar una crítica a las mujeres que se someten a estas operaciones, asegurando que depende de la etapa de cada una.

“Yo creo que lo más importante es confiar en uno mismo y escuchar al cuerpo. Muchas veces tenemos síntomas, sensaciones, pensamientos y dudamos de si es así o no, si está bien o no; creo que somos las únicas personas que podemos juzgar lo que nos pasa y tomar las decisiones pertinentes”, concluyó.