Apenas fue eliminado por primera vez del reality, Francisco Arenas, más conocido como “Papá Lulo”, logró gozar de gran fama entre el público, pese a sus expectativas dentro del encierro. Por ello era usual verlo todos los fines de semana realizando eventos en discoteques del país.

Fue así que acompañado de antiguos compañeros de Gran Hermano, como Sebastián Ramírez, el camionero recorrió Antofagasta, Concepción, Santiago y alguna que otra capital regional del país con sus entretenidos bailes.

Esta buena racha se repitió en la segunda ocasión que dejó el encierro después del repechaje, pero esta vez con menos adeptos, debido a sus diferencias con la ganadora del programa, Cony Capelli.

Es así que a día de hoy, a casi dos meses desde el fin de Gran Hermano Chile, que “Papá Lulo” tuvo que retomar su trabajo como mecánico automotriz tras no recibir suficientes ofertas de eventos discotequeros.

Así lo declaró el mismo en un video cargado a su cuenta de Instagram, donde puso al tanto a sus fanáticos: “Quiero saludar a todos los ‘Panchistas’, a los fans club ‘Los Panchistas’ y ‘Papá Lulo’, porque algunos se preguntarán qué habrá (sido) de Papá Lulo”,

“Bueno, Papá Lulo está aquí reparando autos, lo que estudió, lo que le encanta hacer, las tuercas las llevo en las venas como se dice”, agregó.

Tras mostrar que actualmente se encuentra trabajando en una camioneta, el ex Gran Hermano, aseguró que aún se encuentra haciendo “algunas cositas” relacionadas con el programa, las que no especificó.

No obstante, afirmó: “Pero esta es mi realidad, estoy consciente, y es lo que me encanta. Eventos no han salido mucho, pero me siento feliz”, aseguró.

Arenas prometió hacia el final del registro que se mantendrá haciendo videos para sus redes sociales, donde actualizará sobre su presente a sus seguidores.