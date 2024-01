En el 2007, cuando su carrera musical recién despegaba de la mano de su álbum “Hoy”, el artista argentino Axel conquistaba los corazones de la Quinta Vergara, luego de convertirse en jurado del certamen musical por primera vez.

De ahí en más, el vínculo entre el trasandino y Chile solo se afianzó más en la medida en que transcurría el tiempo. Sus canciones rápidamente se tomaron la televisión de la mano de las teleseries, donde sus románticas letras eran las encargadas de amenizar las escenas más emotivas de las producciones nacionales.

Así fue que temas como “Amo” y “Tu amor por siempre”, se tatuaron en la retina de los televidentes, quienes lo recuerdan hasta hoy. Desde entonces, el artista no ha dejado de visitar el país en sus numerosas giras.

“Sería un sueño volver al Festival de Viña”

Pero así como Chile no ha olvidado a Axel, él tampoco ha olvidado al país. Tal como relató en conversación con BioBioChile, el cantante aún recuerda con nostalgia su paso por el Festival de Viña del Mar.

“La experiencia en Viña fue inolvidable, hasta el día de hoy, recuerdo los nervios que tuve la noche anterior, que no pude dormir del miedo que me daba subir a ese escenario y después fue una explosión de emoción tan grande (…) fue un recuerdo imborrable”, confesó.

Respecto a la posibilidad de retornar al escenario más importante del país, el cantante aseguró que “sería un sueño volver al Festival de Viña porque para mí es lo máximo”, aseguró.

“Estoy esperanzado”

El bonaerense hace algún tiempo se trasladó a la provincia de Córdoba junto a su familia, específicamente a Traslatierra, donde se asentó con sus cuatro hijos y su exesposa Delfina Luría.

Sobre esta decisión, en ese entonces afirmó que se trataba de la mejor opción para rodear a sus hijos de naturaleza: “Decidimos hacer este cambio de vida e irnos para allá. No es fácil, porque estoy a dos horas y media del aeropuerto de Córdoba, pero nosotros ahí logramos tener un encuentro más sano y natural con nuestros hijos”, detalló, según consigna Infobae.

Desde ello ya ha transcurrido bastante en tierra argentina, tal es el caso de la elección como presidente de Javier Milei, quien asumió en medio de una álgida crisis económica y política que atravesaba el país.

Sobre esto, precisamente se refirió el artista en conversación con BBCL, donde afirmó que “Argentina está pasando un proceso de transición muy fuerte, el cambio que propone Milei y su equipo es en 180, es otra cosa”, reconoció.

“Estamos todos ajustándonos el cinturón, en su mundo, en su vida, por la crisis, pero la crisis es una oportunidad también”, afirmó. “Estamos todos apostando a que esta transición va a traer un mejor futuro. Yo estoy esperanzado“, confesó.

Respecto a este estado de transición que atraviesa el país, el artista aseguró que está dispuesto a hacer algunos sacrificios desde su vereda en la industria, tales como dar menos conciertos, pero con el fin de que esto signifique un buen futuro para el país.

No obstante, a la hora de abanderarse, por una corriente política, el cantante de 47 años reconoce que “el cambio que propone Milei y su equipo es super radical, no es de acuerdo a lo que venía siendo Argentina históricamente”.

Por ello, considera que cambiar la “ideología peronista” que seguía el país por tantos años es difícil de cambiar, puesto que “genera resistencia”.

Por lo mismo, asegura que “en Argentina decir la opinión o inclinación política que uno tiene puede ser muy perjudicial, hasta el nivel de la violencia, entonces en ese caso prefiero reservarme”.

No obstante, añade: “Por un futuro mejor para Argentina, como merecemos, ojalá sea Milei el cambio con su equipo”.

El fin de su matrimonio

A comienzos de esta semana, el artista reveló en sus redes sociales que su matrimonio de 16 años con Delfina Lauría, del cual nacieron cuatro hijos, se acababa.

En conversación con BBCL al respecto, Axel reveló que la separación comenzó a mediados del año pasado. “El amor no es que se termina, no es que desaparece, se transforma en otro tipo de amor y siendo emocionalmente responsable (…) con el tiempo y la vida he aprendido que mi paz y mi felicidad no se negocia“, contó en ese entonces.

A su vez, aseguró que la decisión de terminar el matrimonio se debía a que no querían dar un ejemplo equivocado a sus hijos: “Yo me crie en un hogar muy hostil y ver a mi mamá hasta el día en que se murió infeliz no estuvo bueno, entonces yo prefiero (que vean) a mamá y papá felices a que haya roces -que nunca hubo-, incomodidades en la casa o maltrato u algo con los hijos de por medio, no, no elijo eso yo, yo ya viví eso cuando era chiquito y no va“, cerró.

El artista se presentará en el Espacio Marina Concepción el próximo 14 de febrero y en el Casino Enjoy de Viña del Mar el 16 del mismo mes en el marco de su gira “Te voy a amar tour”.