Pablo Motos aclaró lo que pasó con Sofía Vergara en El Hormiguero, sin embargo, no convence a todos con su explicación por su pasado.

El pasado 8 de enero, Sofía Vergara, la actriz colombiana, visitó el famoso programa “El Hormiguero” de España, donde se encontró con su presentador, Pablo Motos.

La entrevista se desarrolló entre risas, preguntas, respuestas y mucho sarcasmo que levantaron una gran polémica en internet.

Esto por el estilo de preguntas que hizo Motos, pero también sus comentarios, que aunque dejaron risas en el plató, también algunos tintes de machismo y faltas de respeto hacia la invitada.

Aunque recientemente aclaró qué es lo que supuestamente pasó en el programa y aprovechó de ostentar que es el más visto de la temporada con más de 5 millones de espectadores únicos, no deja de ser el blanco del enojo de los cibernautas que lo siguen criticando.

Pero, ¿qué es lo que pasó con Pablo Motos, sus comentarios y las respuestas de Sofía Vergara que enojaron tanto a los fans de la actriz?

La entrevista de Pablo Motos a Sofía Vergara

Sofía Vergara está actualmente promocionando Griselda, la miniserie que produjo y protagonizó para Netflix, donde cuenta la historia de la “Reina de la Cocaína”, uno de los nombres más temidos de Miami en las décadas de los 70 y 80.

Bajo el contexto de la promoción de su serie, la colombiana llegó hasta España, donde realizó una serie de entrevistas y se encontró con Pablo Motos en El Hormiguero.

El programa de la cadena Antena 3 es uno de los más importantes de España y la puerta de entrada para todas las promociones de series o películas, por lo que es habitual ver a actores como Will Smith, Jennifer Lawrence o Margot Robbie en el show.

Entonces era natural que Sofía Vergara llegara a conversar de su serie con Pablo Motos, en una conversación que tuvo de todo, pero especialmente, frases que incomodaron a la invitada, el entrevistador y el público que repitió una y otra vez extractos de la entrevista.

Aunque Sofía Vergara se rió varias veces, también le dio de su propia medicina a Pablo Motos, quien hizo más de un comentario incómodo, como preguntarle cómo se dice “Modern Family” en inglés, burlándose del acento de la colombiana, así como cuestionar si su cabello era natural.

La actriz no se quedó callada y contestó frases como “Haz preguntas más precisas si no quieres que te conteste genéricamente”, “¿Te caigo mal o qué?”, “¿Hablas mejor inglés que yo?”, “¿Cuántas veces te nominaron a los Globos de Oro?”.

Las múltiples e incómodas intervenciones de Motos, terminaron por molestar a la audiencia, que al mismo tiempo alabó el carácter de Sofía al no callar.

La repercusión de la entrevista

El programa, que tuvo más de 5 millones de espectadores únicos la noche de emisión, también llegó a medios extranjeros que hicieron eco de las frases de Pablo Motos para con su invitada.

Esto porque las respuestas de Sofía Vergara hicieron ver que ella es la actriz con la que Pablo Motos no se podía meter, considerando que le respondió cada uno de sus comentarios, incomodándolo a él de vuelta.

Las respuestas de esa noche y las bromas no cayeron bien al público, nacional y extranjero, consignó Elle.

En El País, uno de los principales medios de España, comentaron: “Por eso, creo que en esa sonrisa hay también una ausencia. Pues, en el fondo, lo que se pide a una mujer que aparece en un plató como el de El Hormiguero es que no esté allí, o al menos que no intervenga en profundidad y, por supuesto, que no alborote el gallinero”.

En redes como TikTok los extractos se hicieron viral rápidamente y muy pronto las palabras de Pablo Motos y Sofía Vergara dieron la vuelta al mundo, con comentarios en los que alababan la reacción de la colombiana.

La respuesta de Pablo Motos por la entrevista a Sofía Vergara

Lo que ocurrió en el estudio de El Hormiguero la noche en que Sofía Vergara visitó el programa, habría estado organizado.

Al menos así lo planteó esta semana Pablo Motos, quien usó su vitrina en el programa nocturno para contar su verdad luego de que se hiciera viral mundialmente.

Comenzó señalando: “Viene Sofía al programa. Conectamos muy bien cuando nos conocimos y le dije que había visto una entrevista suya con Kevin Hart donde no le dejaba caminar y que ambos estuvieron vacilándose todo el programa”.

“Y entonces le propongo que si hacíamos nosotros como si fuéramos viejos amigos y ella me vacilaba durante la entrevista. Nos lo pasamos fenomenal y cuando terminó el programa todos estamos contentísimos y pensamos que había sido una de las mejores entrevistas. Del resto, no sé nada hasta hoy. Sé que ha llegado al resto del mundo hasta a Argentina”, indicó.

Con esta declaración, sacaba un poco el peso de encima al aclarar que nada de lo que comentaron tenía una vibra negativa hacia el otro, aunque las caras de incomodidad de ambos estaban latentes.

Las palabras de Pablo Motos continuaron dirigiéndose específicamente al público que reclamó por la situación, indicando, “Todo el mundo piensa que hubo un problema gordo. Siento muchísimo haber molestado a tanta gente por algo que nunca sucedió”, recogía El Mundo.

No es la primera vez

Pese a que el conductor español aclaró la situación y que Sofía Vergara, que por estos días está en su natal Colombia, no se refirió al tema, la entrevista sigue levantando polémica.

Esto porque más allá de lo que se dijo esa noche y si estuviera pactado o no, lo cierto es que Pablo Motos en más de una ocasión incomodó a sus entrevistadas.

Así lo vivió el elenco de “Las chicas del cable”, cuando en 2017 lo visitaron para promocionar la serie de Netflix.

Pablo Motos partió preguntando algo que no tenía absoluta relación con la serie de época y les consultó si sabían “bailar reggaeton”, insistiendo en si sabían o no “perrear”.

Luego, continuó preguntando a la protagonista de la serie, Blanca Suárez, cuántos aros le alcanzaban en la oreja y siguió consultando con qué actor le gustaría protagonizar una escena de cama, rescató Europa Press.

Cerró poniendo en duda su amistad, porque a su juicio, las mujeres no pueden llevarse bien. Nadia de Santiago, quien estaba en el set, calificó sus comentarios como desafortunados.

Su compañera Maggie Civantos fue más allá y declaró que es algo que le pasa a diario a las mujeres, quienes tienen que dar la vuelta a ese tipo de comentarios con más acciones que palabras.

Las redes sociales en ese momento estallaron al igual que con Sofía Vergara, destacando el papel de Pablo Motos entrevistando a mujeres, calificándolo de machista y desagradable, calificativos que volvió a recibir 6 años después cuando se encontró con la colombiana.