La periodista de Chilevisión vivió un complicado momento en medio de la llegada de Cathy Barriga al Centro de Justicia. En el lugar, los guardias de seguridad cerraron el portón para no permitir el paso de la prensa al recinto.

Durante el tercer día de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, la prensa asistió en masa al Centro de Justicia donde se definirá si la exautoridad quedará en prisión preventiva. En el lugar, una periodista de CHV vivió un tenso momento con un guardia de seguridad del recinto.

La situación, registrada y emitida en vivo por Contigo en la mañana, evidenció el impasse, el cual si bien no puede distinguirse bien en cámara, cuenta con el audio de la prensa que se encontraba presente.

Y es que producto de la cantidad de periodistas en el sitio, se produjeron empujones en el portón de ingreso al recinto, por lo que los guardias de seguridad del lugar, según lo que relatan los reporteros en el registro, cerraron de golpe.

Periodista vive tenso momento con guardia de seguridad

“¡Cuidado, amigo, mi pie!“, le exclamó la reportera de CHV a uno de los guardias, mientras otras personas también gritaban por el caos del momento. “¿Te pegaron, Dani?”, le preguntó desde el estudio Monserrat Álvarez; consulta que no fue respondida de inmediato debido a lo complejo de lo que estaba sucediendo en directo.

Una vez que la profesional retomó el contacto, explicó “No, súper violento. Están todas las colegas de testigo. El tipo cerró la puerta con una fuerza… Me agarró el pie, la mano, con golpes incluidos, una falta de respeto. Entendemos que tiene que haber un protocolo pero me pegó, el guardia me pegó. Tengo incluso la mano todavía marcada“, acusó la periodista.

Monserrat le preguntó a la comunicadora en terreno si el guardia la había pasado a llevar con la puerta, a lo que la profesional le afirmó que así había sido.

“Con la puerta. Estaba mi pie en la reja y el tipo cerrando. Se formó una especie de avalancha de periodistas atrás mío, entonces, obviamente, no puedo salir si estoy de primera. Le dije que tuviera cuidado, empujó a las cuatro niñas que estábamos ahí; una colega de TVN, la colega de Radio ADN… Sin ningún tipo de cuidado, empujándonos“, relató la reportera.