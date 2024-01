La comediante nacional no dejó pasar por alto la situación que involucra a su colega Felipe Avello y a Luis Pinto, luego de que el standupero haya pedido disculpas públicas por sus acciones contra el exmodelo en el pasado.

La humorista Natalia Valdebenito se sumó a los comentarios que ha recibido la polémica entre Felipe Avello y Luis Pinto. Más en específico, la comediante criticó las disculpas que el standupero pidió y la ola de apoyo que el mismo ha recibido en redes tras ser acusado por Pinto de exponer imágenes suyas desnudo sin su consentimiento años atrás.

“Para mí ayer fue ver a Felipe con la misma mantita que se ponía a decir: ‘Soy un pobre comediante que antes hacía chistes de mierda y ahora entendió que no tenía que ofender a la gente’. O sea, si no te gusta, no lo hagas (sic)”, manifestó la actriz en su programa radial Café con Nata, según consigna CHV.

Sobre los cibernautas que han defendido a Avello tras la controversial situación, Valdebenito lanzó: “Pueden quedarse con el comediante que quieran y todo bien, pero lo que no me gusta es que lo justifiquen. Hay que ver el error para decir qué está bien y qué está mal y aprender de eso”, detalla el mismo medio.

Natalia Valdebenito por polémica de Felipe Avello

La humorista prosiguió con su crítica. “A lo que voy con el público es que no se puede justificar estos actos. Entenderlos sí, comprender el paso del tiempo, sí. Creer que el tipo cambió, sí. Por supuesto que sí, si es un gran comediante y nadie le quita eso. ¿Pero justificar?“, añadió.

“Hay un machismo aquí… Si una mujer hace lo mismo que ha hecho, que hizo y dijo Felipe Avello, jamás sería defendida como ha sido defendido él”, sentenció Natalia.

“Ya que ustedes lo defienden y lo quieren mucho, lo mejor que pueden hacer es exigirle subir la vara con su humor que ya es genial“, cerró la artista.