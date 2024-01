A menos de un día desde que el registro vio la luz, la declaración de Luis Pinto contra el comediante Felipe Avello, estalló. Causando feroces críticas en redes sociales contra el “Pececillo” como es conocido por entre sus seguidores.

Y es que las palabras de Pinto no son menores, puesto que en un video grabado para el canal de Youtube, Críticas QLS, el hombre acusó al humorista de haber usado imágenes de él sin su consentimiento en uno de sus shows en vivo.

Para tener en contexto, el hombre dijo que Avello exhibió sin su consentimiento imágenes de él desnudo con fines humorísticos. “Hubo una cosa muy fea por parte de Felipe, que muchos chicos de TikTok lo han dicho (…). Me hizo una grabación que yo salía en el video desnudo, pero yo le dije ‘no me grabes las partes íntimas‘ y se ve el poto, se ve la otra cosa que no quería que la vieran (sic)“, reveló en el programa web.

“Él está haciendo stand up comedy por mí, porque se presentó en el primer evento cuando no había hecho nunca esto, lo hizo y me dijo ‘Luis, quiero hacer esto’, ‘sí’, le dije yo, ‘pero si me vas a poner de mono atrás’, que eran como cinco metros de pantalla gigante en el Teatro Alcalá, le dije que no lo pusiera“, relató.

A lo que agregó: “(Felipe) me dijo ‘no, si va a ser censurado, la gente no lo va a ver, no te preocupes, no se van a reír’. Y cuando yo veo que hay mucha gente, que está lleno, yo transpiraba helado. Seguía atrás del escenario y vi que cuando tiró ese stand up comedy y salí yo, se llenó el Teatro Alcalá”.

“Yo no di consentimiento al video que se tiró. Entonces cuando el video se tiró lo hizo sin consentimiento, él llegó y lo lanzó y me mostró la parte íntima. Que ahí, realmente, yo quedé pasmado (…). Me dejó mal, vi que no era una persona derecha”, contó el exmodelo.

¿Quién es Luis Pinto, el hombre que acusa a Felipe Avello?

Pero es que Pinto no es un actor cualquiera o un primerizo en la televisión. Fue en el 2006 cuando el programa documental de Mega, “Cara y sello” lo contactó para uno de sus capítulos donde mostraban las dos caras de la moneda sobre una situación o familia.

En ese entonces Luis se desempeñaba como modelo y como extra en algunos capítulos de Mea Culpa (TVN) por lo que fue seleccionado para el capítulo “Modelos”, donde contrastaron su realidad con Rodrigo Orihuela, un modelo argentino bien posicionado en nuestro país.

Tras este episodio, Luis Pinto alcanzó gran fama en los programas misceláneos de la televisión chilena, fue así que llegó al programa de farándula donde Avello se desempeñaba como panelista, SQP. Tras este primer encuentro, el comediante y periodista le propuso ser parte de un video musical de su banda “Dina Gómez” además de sus shows en vivo, lo que llevó a la grave acusación.

Con el tiempo y la velocidad de la televisión, la relación entre el comediante y el modelo término, por razones ahora obvias, por lo que se encontraba alejado de la televisión desde entonces.

La dura enfermedad del exmodelo de “Cara y sello”

El modelo también contó en el programa web que en el 2022 fue diagnosticado con cáncer al colon, lo que cambió por completo su vida. “Mi vida cambió en un 100%. Cambió mi vida, cambió mi mundo, cambió todo”, dijo.

Luis Pinto afirmó que incluso en alguna ocasión intentó suicidarse, sin embargo, su pensamiento cambió y ahora se encuentra abocado en recuperarse.

Hasta el momento, Felipe Avello no se ha referido de manera oficial a las acusaciones del exmodelo de “Cara y sello”, no obstante, las reacciones contra el comediante en redes sociales no se han hecho esperar.