Cony Capelli se encuentra en plena realización de eventos, luego de haber ganado el reality Gran Hermano. La joven vivió un momento bastante tenso en una disco de Copiapó.

El hecho quedó registrado en redes sociales y muestra a Capelli animando al público en el club nocturno.

No obstante, la normalidad se quebró cuando una mujer saltó la seguridad y llegó al lado de la excompetidora, a quien dio un abrazo bastante fuerte, por el cual estuvo cerca de empujarla.

Capelli tomó de buena forma la situación y, segundos después, prosiguió el evento. Los asistentes, en tanto, criticaron lo realizado por la muchacha, quien fue sacada del lugar por los guardias.

Cony Capelli en evento

Horas después fue el manager de Constanza, Suro Solar, quien explicó lo ocurrido en el lugar, asegurando que la joven no agredió a la bailarina.

“Cony se sorprendió, no la dañó, solo subió a darle un abrazo. Sí quizás muy eufórica, pero sin intención de dañar”, indicó.

“Lo comento para que no anden diciendo cosas que no son. Que no se cumplen los protocolos de seguridad por parte mía y del local. Entiendo que no quieran verla en estas situaciones, pero esto ha pasado en el aeropuerto y en centros comerciales”, añadió.

Hay que señalar que Cony Capelli llegó hace algunos días de un viaje por México, al cual fue con otros exintegrantes de Gran Hermano.