Cony Capelli comenzó su gira de eventos discotequeros tras ganar Gran Hermano. La bailarina se presentó en Concepción la noche de este viernes 8 en Maldita Sea, donde fue parte de un esperado y anticipado show para sus fanáticos, quienes llegaron en gran cantidad.

La joven dio inicio a su presentación con una rutina de baile junto a un bailarín, para luego dar paso a una ronda de preguntas.

En aquel contexto, Cony fue consultada por varios temas de interés masivo para sus seguidores, tales como la respuesta de Francisco Arenas, alias ‘Papá Lulo’, frente a su triunfo, su supuesta llamada a participar de Acapulco Shore y detalles de algunos sucesos ocurridos en el encierro.

Capelli reveló que ‘Panchito’ no la llamó luego de resultar ganadora de Gran Hermano. “No me llamó, no me felicitó”, contó. “Yo creo que no era secreto que yo lloraba por Pancho adentro, me faltaba su presencia, lo llamaba todos lo días: ‘me faltas, me faltas’, y pasaron varias cosas”, continuó la chica reality.

Cony Capelli tras su triunfo en Gran Hermano

Tras su revelación, el público no se mostró contento, de hecho, insultaron a Francisco en masa. “Más que nada, cuando pasó lo de Panchito… Yo entiendo su fundamento, lo que a él le pasó conmigo, pero hay una diferencia entre una reacción que no te guste y ser una agresora. Yo siempre estuve con Pancho, siempre, y por último si me quieres criticar, no seas amigo de Sebastián porque es poco consecuente, pero pasado pisado”, agregó Constanza, recordando así cuando tuvo un altercado con Francisco dentro del reality, donde el concursante la tildó de “agresiva”.

En la instancia, la bailarina confirmó que fue considerada para la nueva temporada de Acapulco Shore, pero que no aceptó participar. ¿Por qué? Pues, según sus mismas palabras en el show discotequero, por la presencia de alcohol en tal programa.

“No me van a ver ahí porque mucho copete, no. Yo estoy rehabilitada y me tengo que cuidar, y las lucas son lo de menos, uno tiene que cuidarse”, explicó Capelli.

Sobre un tema polémico del reality, como lo fueron las relaciones sexuales dentro del mismo, Cony también aclaró ciertos puntos y reveló algunos detalles. “¿Había lugares donde pasabas piola?”, le preguntó uno de los animadores. “Eso se trataba. El sauna, por ahí… La Pincoyita de repente me hacía la guardia“, confesó la joven.

Tras haber nombrado a Pincoya, Constanza fue consultada de inmediato sobre el controversial conflicto que vivió con la chilota en el reality de CHV; episodio donde acusó a Jennifer de haberla agredido. Le preguntaron también a la bailarina por la respuesta negativa de Pincoya ante el ofrecimiento de parte de su millonario premio.

“Me arrepiento de haber pedido su expulsión (tras el conflicto), creo que no fue como yo lo sentí. No me esperaba que rechazara el premio, pero, la verdad es que yo me quedo con que cumplí con lo que yo sentía; siempre me voy a medir así, así que nada. Le mando un besito a la Pincoya“, cerró la ‘reina bella’.

Revisa aquí algunos videos del evento en Maldita Sea por BioBioChile: