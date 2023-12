Jhendelyn Núñez vivió un fin de semana ‘para el olvido’, debido a que fue ingresada en una clínica de Santiago por una complicación médica.

De acuerdo a lo que la misma modelo explicó, sufrió una intoxicación alimentaria tras haber tenido una cena con su pareja en un restaurant capitalino.

“Para los que me preguntan qué pasó… ayer (sábado pasado) fui a un restaurante que no había ido, nos pedimos un ceviche, un crudo y una tortilla española para probar. A los 30 minutos de terminar de comer sentía un dolor leve, me dormí y desperté a las 6 a.m. (domingo) vomitando”, expuso.

Por fortuna, la exreina del Festival de Viña del Mar indicó que recibió tratamiento oportuno y se recuperó al cabo de unas horas.

Estado de Jhendelyn Núñez

“Lo pasé pésimo, no me daba ni para ir a urgencia, vomitaba hasta el agua. Mi primera intoxicación y no quiero volver a tener una. Lo importante es que ahora estamos bien”, sostuvo.

“Reviví luego que me inyectaron un litro de suero”, concluyó.

Hay que señalar que, si bien no está fuera de los medios, Nuñez actualmente está alejada de proyectos en programas de televisión abierta.

“A mi me encanta comunicar y trabajar en televisión, pero no depende de uno. Siempre hay ofertas gracias a Dios, pero hoy estoy en una parada de que solamente acepto las cosas que de verdad me llenan y las hago a un 100%”, indicó años atrás en una entrevista.

La modelo de 35 años fue Reina del Festival de Viña en 2016, cuando era rostro de Canal 13.