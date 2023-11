Todo indica que Karla Constant fue de las pocas famosas que María José Quintanilla invitó a su matrimonio con Eduardo Carrasco. No obstante, la presentadora no pudo estar presente.

En una breve conversación con el programa Zona de Estrellas, Constant indicó que esa semana le tocó estar en Perú, para la animación del programa Tierra Brava.

“De hecho, todavía estoy en Perú, y Sergio Lagos no me podía cambiar porque él tenía compromiso personal, familiar”, indicó.

Sin embargo, la actual integrante de Canal 13 reveló que recibió una videollamada de Coté Quintanilla desde el mismo evento.

Filtran primeras imágenes del "matrimonio secreto" de María José Quintanilla pic.twitter.com/NsyYsIrXck — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) November 20, 2023

Karla Constant y María José Quintanilla

“Pero me llamaron las chiquillas desde allá, así es que por video presencié toda la ceremonia. Pero fue triste no estar, y lloré mucho, porque son las cosas que uno se pierde por pega nomás”, indicó.



“Ella es como mi hermana, y fue triste no estar personalmente. Pero de corazón y todo estuve ahí. Ayer hablamos largo. Todo el tiempo hablamos. Me tuve que conformar con el video. Menos mal que hay tecnología, que la pude ver, y estaba hermosa”, concluyó.

Hay que señalar que, en los últimos días, se ha especulado bastante respecto a los famosos que invitó la exintegrante de Rojo al evento.

Sin ir más lejos, en el citado programa aseguraron que animadores como Joaquín Méndez o Luis Jara no estuvieron en la lista.

En este sentido, el pasado martes la propia cantante sostuvo que la boda fue bastante íntima, por lo que la lista de invitados fue pequeña.