Una de las polémicas que dejó Viña 2023 tuvo relación con el humor, más en específico con Daniel Alcaíno y su personaje Yerko Puchento. Esto debido a que el comediante se bajó de la edición luego que hubiera cambios en los artistas que se presentaban en su misma jornada.

A 10 meses que ocurriera aquello, el actor dio una entrevista donde dejó abierta la puerta al Festival de Viña del Mar en 2024.

Esto fue en una conversación con Julio César Rodríguez, en el programa Síganme Los Buenos, donde indicó que está dispuesto a negociar con el festival.

“No soy rencoroso. No soy una persona rencorosa. Tendríamos que conversarlo con Jorge, somos dos que tenemos que tomar la decisión”, indicó.

“Trabajo es trabajo, nunca lo he rehuido. Me gusta ese vértigo, hay noches buenas y noches malas y seguimos. Uno se va recuperando nomás. Me gustan los desafíos, la adrenalina”, añadió.

Hay que señalar que, hasta ahora, la organización del evento no ha confirmado la parrilla de humoristas para la futura edición.

Por lo pronto, el único que ha dado luces es Luis Slimming, quien reconoció que estaba negociando con la producción.

“Las conversaciones van avanzando de a poquitito, aún no llegamos a las platas. Estoy tranquilo, de poder tener todo el tiempo que pueda de poder ajustar, meterle cositas a la rutina”, indicó semanas atrás.