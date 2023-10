Fue hace algunas semanas que Marcelo Ríos reconoció que no ha sido fácil su reconciliación con Paula Pavic, su esposa. La mujer, recientemente, realizó un descargo en redes sociales.

Recordar que, en el programa Podemos Hablar, el extenista dijo: “Los últimos años han sido pésimos porque ella cambió, entonces estamos en épocas diferentes de la vida… está metida en cosas que a mí no me gustan”.

“Yo estoy metido en cosas que quizás a ella tampoco le gustan. No estamos en el mismo camino, no estamos alineados”, agregó.

Recientemente, Pavic tomó la palabra y se desahogó en sus redes sociales, apuntando a quienes la han criticado por su contenido.

“Les quiero contar algo. Yo no soy moneda de oro para que todos me quieran. Mi interés no es ser del agrado de todos”, indicó.

“Así es que a los que no les agrade mi contenido o lo que ven en mi cuenta, háganse un favor y no me sigan o no vean mis publicaciones. Así no me tendrán en su mente”, agregó.

“A los que conectan conmigo y con mis pensamientos, bienvenidos, porque estaré más activa que nunca y me tendrán en sus corazones como yo a ustedes”, finalizó.

Hay que señalar que la pareja vive hace varios años en Estados Unidos, junto a sus hijas.