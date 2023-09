Ringo Starr, el mítico exbaterista de The Beatles, sufrió una aparatosa caída durante su reciente concierto en Nuevo México, en un hecho que a pesar de haber preocupado a sus fans terminó sorteando sin mayores dificultades sobre el escenario.

El artista británico y su All-Starr Band habían estado actuando durante dos horas en el Rio Rancho Events Center, el miércoles pasado, al momento en que se registró el infortunio.

Mientras la agrupación tocaba la parte final del tema “Give Peace A Chance”, Ringo, de 83 años, regresó al escenario después de un breve descanso, y al subir corriendo una pequeña escalera que conduce a la tarima, tropezó al suelo.

Luego de levantarse, se dirigió rápidamente al micrófono y comenzó a cantar el tema como si nada hubiera ocurrido. Antes de despedirse, sin embargo, el inglés lanzó una broma sobre lo sucedido: “Me caí solo para decirlo”, aseguró.

Ringo Starr, former Beatles drummer, took a fall onstage during a concert in New Mexico. The 83-year-old quickly recovered and even made light of the situation, joking with the audience. pic.twitter.com/Ft65UsQGHC — BoreCure (@CureBore) September 21, 2023

A pesar de la situación, el ex Beatle no ha emitido comunicado alguno sobre su actual estado de salud.

Ringo Starr se reúne con Paul McCartney y Dolly Parton

Este año, se confirmó que la cantante Dolly Parton reunió a Paul McCartney y Ringo Starr, miembros sobrevivientes de The Beatles, en una nueva versión del clásico “Let It Be” para su próximo álbum de rock a estrenarse en noviembre, titulado “Rockstar”.

La canción cuenta, además, con la participación de Mick Fleetwood en la percusión y Peter Frampton en la guitarra.

“¿Hay algo mejor que cantar Let it be con Paul McCartney, quien escribió la canción? No solo eso, ¡él tocaba el piano! Bueno, mejoró aún más cuando Ringo Star se unió a la batería, Peter Frampton en la guitarra y Mick Fleetwood a la percusión. Quiero decir, en serio, ¿cuánto mejor se pone?”, escribió la intérprete de Jolene en redes sociales.

El álbum Rockstar, el número 49 de Dolly Parton, también incluirá nuevas versiones de otros clásicos como “Every breath you take”, “What’s up?”, “Purple rain”, “Heartbreaker”, “Heart of glass”, “(I can’t get no) Satisfaction” y más. También habrá colaboraciones con grandes artistas como Sting, Pink, Miley Cyrus, Debbie Harry, Richie Sambora y Elton John.