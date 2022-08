Julian Lennon se refirió al homenaje de Paul McCartney a su excompañero en The Beatles durante su show en el festival Glastonbury.

En abril pasado, en su regreso formal a los escenarios, Paul McCartney homenajeó al fallecido John Lennon mediante un sorpresivo dueto virtual gracias a la ayuda de “Get Back”, el documental de Peter Jackson sobre las sesiones de “Let it be”.

La secuencia, que se repitió en el paso de “Macca” por el festival Glastonbury 2022, se hizo viral en redes sociales suscitando diversas reacciones alrededor de “I’ve Got A Feeling”, tema de The Beatles escogido para el hito.

“Tengo una cosita especial aquí”, dijo McCartney antes de presentar la pista. “Un día, Peter Jackson me llama y me dice que puede tomar la voz de John y aislarla para que pueda tocar en vivo con él durante la gira. ¿Te apetece?, me dijo… Esto es muy especial para mí”, recordó.

“Sé que es virtual, pero vamos, es John. Estamos de nuevo juntos”, agregó sobre la colaboración, de la cual uno de los hijos de Lennon, Julian Lennon, se manifestó “sorprendido” y “en shock” en una reciente entrevista con la revista Mojo.

“Realmente lo disfruté… Lo vi en YouTube y dije: ‘Mmm… No sé si me siento cómodo con esto. Me sorprendió”, dijo el compositor, al mismo tiempo que confesó que le fue difícil ver el show en Glastonbury por primera vez.

En 2021, a raíz del estreno de la serie documental “Get Back” en Disney+, Julian comentó que conocer los episodios fue una experiencia que “cambió” su vida, y que lo hizo “amar de nuevo a mi padre”.

La producción, que debutó en cartelera en noviembre de 2021, aborda las sesiones del penúltimo álbum de estudio de The Beatles, “Let It Be”, y muestra casi íntegro el concierto en la azotea de Saville Row, en Londres, el último que ofrecieron como grupo.

Revisa a continuación el dueto digital entre Paul McCartney y John Lennon en el festival Glastonbury 2022.