El famoso youtuber y bloguero mexicano, Luisito Comunica, sufrió una agresión mientras recorría Ciudad de México tras negarse a comprarle un caramelo en la calle a un vendedor ambulante.

Según los dichos compartidos a través de sus historias, Luisillo (como también se apoda) no pudo contar con ayuda policial luego del incidente, ya que el agresor se fue momentos después de golpearlo en la cabeza.

“Me acaban de meter un vergazo (golpe) como por acá (señalando sobre su oreja). Todavía me duele un poquito. Fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle y estuvo muy raro, de verdad muy loco. Todo fue básicamente porque no quise comprar una paleta. Lo tengo grabado”, relató el creador de contenido en su perfil.

El suceso ocurrió cuando Luis paseaba a su mascota cerca de su casa. “Salí al parque con mi perrito, estábamos dando la vuela. Llega un wey a ofrecer una paleta, le digo que no y el wey me dice: ‘Pinche mamón (sic). Yo le contesto. Entonces de ahí se aceleró rápido y se hacía mucho así en la bolsa, ya saben; la movía como si tuviera algo filoso en su bolsa”, contó el youtuber.

Afortunadamente, el vendedor no traía ningún elemento corto punzante. El bloguero mexicano compartió en sus historias el registro del hecho, contenido que ya no está disponible pues era sólo a través de historias.

“Yo sigo confundido, no entiendo cómo escaló todo tan rápido. Tal vez nuestro carnal no estaba en sus cinco sentidos, tal vez había ingerido alguna sustancia, tal vez no estaba pasando su mejor momento y explotó. De cualquier manera no justifica el golpazo que me metieron y sí quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron”, opinó el influencer.

Para cerrar el episodio, Luisito Comunica aconsejó a la comunidad el no responder a las ofensas de la gente en la calle, porque nunca podrá saberse si pueden resultar siendo personas violentas o no.