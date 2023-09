Un tenso momento se vivió en el pasado capítulo de El Purgatorio, al cual estuvieron invitados Checho Hirane y Paul Vásquez. Todo partió a raíz de un cuestionamiento que hizo el actual locutor radial.

La situación se dio cuando se le preguntó a el ‘Flaco’ respecto al polémico suceso vivido tiempo atrás en el aeropuerto de Santiago, donde fue detenido por la PDI.

Tras eso se le consultó la opinión sobre el tema a Hirane, quien prestó apoyo a su colega. Sin embargo, segundos después lanzó una opinión más controversial.

En este sentido, Checho aseguró que no está de acuerdo con que Vásquez realice rutinas donde alude a problemas que ha tenido en el pasado con drogas.

Esto suscitó una rápida reacción de el ‘Flaco’: “Esto pasó 19 años después de (…) yo llevo todos esos años limpio”.

"Llevas 20 años limpio pero sigues haciendo chistes de eso…": Checho Hirane lanzó una dura crítica a El Flaco

Pero el comunicador insistió en su punto: “Pero eso tiene una cosa Flaco, porque tu llevas 20 años limpio, pero has estado todos estos años haciendo chistes, del polvo blanco, y has mantenido vivo eso”.

“Si hubieses puesto puesto final (…) tu mismo te haces chistes sobre ti mismo. Te he visto rutinas con el Indio (Mauricio Medina)”, agregó.

Por su lado, el humorista sostuvo que su objetivo no es victimizarse, añadiendo en estos años ha estado apoyando a personas con problemas de adicciones.

“Yo me me autoflagelo. Hace siete años que Dinamita Show desapareció. Yo no me hago autobullying, sé y trabajo con jóvenes que tienen problemas de adicciones, trato de ayudar. Por de 100 niños, si salvo a 10 es un logro para mí”, concluyó.