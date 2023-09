Un año bastante complicado ha tenido Aylén Milla, quien viene recuperándose de un duro tratamiento contra el cáncer. Ahora, la exchica reality llegó a urgencias debido a una intoxicación.

Ella misma publicó la situación a través de sus redes sociales, asegurando que estaba recibiendo tratamiento médico.

“Día off. En Meds (clínica) siento que son como mi familia ya. Me siento cuidada y querida. Me intoxiqué al parecer con sushi y vine a urgencias. Hasta mañana”, indicó en una historia.

La situación se dio en medio de una difícil semana para la modelo, quien recientemente confirmó que sufrió tuvo un efecto secundario a raíz del procedimiento contra el cáncer.

En ese entonces había señalado que: “De repente me muero de calor y me quiero sacar todo. Se llama menopausia (…) Quién diría 33 años con menopausia, amazing! You never know (increíble, una nunca sabe)”.

Tiempo atrás había señalado que, a raíz de la mencionada enfermedad, tampoco iba a cumplir su sueño de convertirse en madre.

“Lo intenté y no funcionó. No generé ovocitos. Hice el proceso, entré a pabellón y no pudieron obtener nada para congelar”, expuso en redes.

“Para quienes no saben, las personas que pasamos por quimioterapias tenemos un riesgo alto de quedar menopáusicas para siempre”, agregó.