Luego de su intenso tratamiento contra el cáncer de mama y su posterior regreso a la televisión, la animadora Claudia Conserva, salió a hacer frente a las duras críticas de las que fue objeto por su documental y nuevo libro “Brava”, donde relata esta experiencia.

Fue durante este lunes que la conductora de “Claudia Conversa” anunció a través de su cuenta de Instagram que próximamente estará a la venta su libro nombrado igual que el documental. Sin embargo, varios de sus seguidores se lanzaron a acusarla de lucrar con su enfermedad.

“Ricarte Soto no lucró con un programa de TV, ni escribió libros… Él salió a la calle a pedir por todos los enfermos de cáncer, luchó por leyes”, es solo uno de los comentarios que recibió Conserva por el lanzamiento.

No obstante, junto a estas acusaciones, también salieron otras donde afirmaban que la animadora había recibido un pago a cambio de su documental transmitido por TVN, sobre el que Claudia Conserva tuvo que salir a hacer frente.

“A diferencia de lo que se especula, de que me pagaron millones, que vendí, que lucré con la enfermedad, quisiera de pasada comentar que no me pagó TVN, porque yo no cobré por el documental“, explicó en conversación con Angélica Castro en una transmisión en vivo.

A lo que sumó: “Lo que hice yo con TVN, para aclarar, es una coproducción. Este ejecutivo que vino dijo: ‘Hay que invertir en un equipo de trabajo, porque hay que hacer una postproducción de las imágenes, tiene que haber un hilo conductor, y nosotros como TVN tenemos una misión como canal, y nos parece interesante este material para hacer este llamado de atención”, afirmó dando a entender que no hubo dineros de por medio.

Los fondos del libro “Brava” de Claudia Conserva

A propósito de las críticas que recibió por el documental, la animadora aprovechó de aclarar qué ocurrirá con los dineros que reciba de la venta del libro “Brava”.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Claudia Conserva reveló que las ganancias que se obtengan irán directo a la fundación sin fines de lucro, Tiempo de dar, una organización, que según sus palabras, se encarga de dar apoyo a familias afectadas por la enfermedad.

A través de los recursos esperan mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con cáncer, por medio de programas de apadrinamiento, junto con la realización de diversas actividades y talleres.