Cristián de la Fuente comentó la sentencia que la Justicia dictaminó contra los dos delincuentes que, en marzo de 2022, lo asaltaron y balearon a su hija Lauta en la pierna. Los antisociales fueron sentenciados a penas de 18 y 15 años de prisión, por los delitos de robo con homicidio frustrado y porte de arma de fuego.

El actor nacional conversó con el programa Contigo en Directo, indicando que estaba satisfecho por lo que había determinado el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

“Creo que es muy importante que se haga justicia para que, de una vez por todas en nuestro país, delinquir no salga barato. Que la gente entienda que si roba, si dispara contra un vehículo y termina hiriendo a una persona, si trata de matar a alguien, la justicia va a caer con todo el peso”, expuso.

Asimismo, De la Fuente aseguró que junto a su familia recibieron la noticia con sentimientos encontrados, asegurando que aún no olvidan lo que vivieron aquella tarde de marzo.

“Contento no es la palabra. Uno no puede estar contento porque dos personas vayan a la cárcel. Hay sentimientos encontrados, tampoco puedo estar feliz. Esto no va a borrar lo que vivimos”, concluyó.

Hay que señalar que, la semana pasada, la esposa del actor, Angélica Castro, indicó a Radio Bío Bío que con su hija Laura había vivido días complejos.

“Es muy difícil el tema de las sensaciones, porque han sido días muy duros, complejos, difíciles, inimaginables. Cada momento me conectaba mucho con personas que perdieron hijos en delitos similares, e incluso peores”, expuso.

“Es un sentir que hay una luz de esperanza en la justicia. Nunca un padre va a recuperar a hijos perdidos en situaciones como esta, ni con un juicio o un veredicto, pero es una buena señal saber que hay justicia, que una protección tremenda”, agregó.