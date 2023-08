Alos 99 años murió el actor y presentador de TV estadounidense Bob Barker. En Chile el comunicador era conocido por protagonizar un curioso momento con Cecilia Bolocco en Miss Universo 1987, certamen que la chilena ganó.

La noticia fue confirmada por un comunicado enviado por su familia. “Con profunda tristeza anunciamos que Bob Barker, el mejor presentador del mundo, nos ha dejado”, indicaron.

También fue presentador del programa de televisión “The Price Is Right” y activista por los derechos de los animales. Su deceso fue esta mañana por causas naturales en su casa de Hollywood Hills, según su portavoz, Roger Neal.

En su historia Barker ganó 19 premios Daytime Emmy. También recibió un premio Emmy por su trayectoria en 1999 y fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 2004.

Bob Barker was part Lakota and he spent his childhood living and going to school on the Rosebud Reservation in South Dakota.

Please join me in wishing him a blessed journey to the land of souls. 🙏🏾🪶 pic.twitter.com/k2wnGkay3v

— Lakota Man (@LakotaMan1) August 26, 2023