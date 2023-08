Daniella Campos estuvo invitada a un nuevo capítulo de El Purgatorio, donde sorprendió al indicar un nuevo detalle en torno al bullado ‘no matrimonio’ entre Kenita Larraín e Iván Zamorano.

Aquel mediático hecho ocurrió en febrero de 2003, cuando ambos cancelaron la boda horas antes que ocurriera. Aquello pasó a ser uno de los grandes escándalos de la farándula chilena.

Ya en el programa, la exMiss Chile fue consultada por Nacho Gutiérrez sobre el tema. Tras varias evasivas, relató parte de su verdad.

Daniella Campos apuntó a Kenita

“Hubo varias cosas que pasaron ahí, pero el principal motivo yo creo que fue la infidelidad (…) de la ‘mosquita muerta"”, esto último apuntando a la actual numeróloga.

Segundos después de esto, el animador insistió en varias ocasiones para que entragara más detalles. No obstante, Campos prefirió emplazar a Kenita Larraín.

“Que cuente sobre las fotos. Hasta ahí voy a llegar yo, porque en el próximo capítulo es Kenita quien debe contestar”, concluyó.

Hay que señalar que, años atrás, la propia Larraín reconoció que días después de haber terminado con Zamorano viajó a España para encontrarse con Carlos Moyá, asegurando que ambos eran amigos.

“El (Moyá) me empieza a escribir y me dice ‘¿cómo estás?’. Y yo ahí, en ese momento, lo estaba pasando pésimo, destruida, mal. Sabía lo que se me venía, todo Chile encima. Y ya empezamos a conversar, le conté que había terminado el día anterior, que estaba mal”, expuso.

“Chateamos mucho tiempo y al final me dice ‘¿quieres venir a España?’, para que no estuviera tan mal, tan sola. Algunos estarán de acuerdo conmigo o no, y yo le dije ‘bueno’ y me tomé el avión y me fui a España. Siempre me iba a buscar al aeropuerto”, concluyó.