Una llegada a Chile adrenalínica sufrió el bailarín Bruno Zaretti el fin de semana cuando, luego de un viaje por Europa, su familia le informó que su hermano, Rodrigo Zaretti, de 29 años, había sufrido un infarto.

En conversación con Lun, Zaretti relató que su hermano “es un joven deportista, jamás piensas que una persona así se pueda infartar. Gracias a Dios alcanzaron a llegar a la clínica y salvarlo”.

Específicamente, Zaretti explicó que se enteró del estado de su hermano el viernes, luego de llegar de un viaje por Europa, donde notó que había recibido diferentes mensajes de su familia mientras se encontraba volando.

“Cuando aterricé en Santiago, tenía varios mensajes de mi familia. Luego mi madre me llama y me dice: ‘Hijo, no tengo buenas noticias’. Ahí fue cuando me contó que a mi hermano le dio un infarto y no sabían qué consecuencias podría tener”, contó.

De todas formas, confirmó aliviado que “tras la operación, Rodrigo despertó consciente y hablando, aparentemente, sin ninguna secuela”.

El miembro de Axé Bahía relató además que todo pasó cuando Rodrigo se encontraba entrenando en el gimnasio. “Se comunicó con mi cuñada y le dijo: ‘Amor, me siento mal, me siento mal’. Ella no lo tomó muy en serio porque Rodrigo es muy gracioso, siempre está haciendo bromas”, narró.

“Él sintió que se le entumecía el brazo izquierdo, estaba casi inconsciente, no podía moverse. Entonces llamó a mi mamá gritando y ella sí se lo tomó en serio. Y menos mal que estaba muy cerca de su gimnasio y logró ir a buscarlo”, rememoró.

Así, con su hermano casi inconsciente, su madre llegó a un centro de salud, donde afirmaron que el joven ya tenía un infarto.

“Sabemos que tenía una arteria coronaria obstruida. Él es deportista, pero también fue muy sedentario, entonces tuvo un cambio de vida muy brusco. Ahora está estable, fuera de riesgo vital, y eso es lo importante”, destacó.

Asimismo, esta urgencia de salud llevó a Zaretti a tener consciencia sobre su propio estado, asegurando que él también se realizará exámenes médicos “para ver si este problema de la arteria coronaria es genético. Mi papá murió de un infarto, entonces eso nos preocupa a todos”.