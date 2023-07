“Has publicado tanto tu ideal de maternidad y no te ha resultado nada”, es uno de los mensajes que recibió la exchica reality en su Instagram.

Cansada de los comentarios negativos y despectivos, Vale Roth decidió exponer en Instagram a una seguidora que llevaba semanas enviando mensajes y hostigándola en la red social.

La bailarina decidió mostrar algunos de los comentarios que dejaba la mujer, varios de los cuales hablaba de la apariencia de la hija recién nacida de Roth, así como la de su marido, Miguel de la Fuente.

“Señora, deje de mandarme mensajes ofendiendo a mi marido y mi guagua, enferma”, partió la influencer en su plataforma en la red social, según consignó Página 7.

A través de un video que publicó en sus stories de Instagram, Vale Roth compartió la supuesta identidad de la persona tras la cuenta.

“Me ha hueviado (sic) así para arriba. Si tú eres amiga de ella, qué miedo, no puedes tener una amiga tan loca. Me responde todas las historias con pura mala onda, a mí ya me tiene chata”, sentenció.

“Tu bebé tiene los ojos del papá, que no son bonitos”

Entre los mensajes se podían encontrar algunos como “tu bebé tiene los ojos del papá, que no son bonitos”; “Está bonita (tu hija), pero no sacó tu nariz”, y “Tú eres bonita, pero tu esposo… pero tu bebé es tierna”.

Asimismo, también se lanzó contra el contenido que comparte desde los últimos meses la influencer, todos enfocados en el proceso que está viviendo de post-parto y maternidad.

“Has publicado tanto tu ideal de maternidad y no te ha resultado nada”, se lee en una de las publicaciones.

“No eres buena lechera, y tú que hueviaste (sic) tanto con la lactancia”, escribió en un nuevo mensaje.

En otro se puede leer que si se separa de su marido “te aseguro que no verá ni en pintura a la bebé”.

Vale Roth y sus primeros días como mamá

Vale Roth dio a luz en junio pasado, pero no todo fue emoción, ya que su bebé se vio afectada con laringomalacia, una enfermedad que se produce durante la gestación.

Esta provoca que el “el tejido blando que está por encima de las cuerdas vocales cae en la vía respiratoria cuando un niño respira, lo que provoca estridor o respiración ruidosa”.

“Dentro de muchas cosas que podían ser, tiene lo menos grave que es una laringomalacia y que se puede pasar con el tiempo”, explicó la ex Calle 7.