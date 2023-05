La noche de ayer viernes se emitió un nuevo episodio del programa Podemos Hablar, donde Raquel Argandoña, una de las invitadas, recordó el tenso momento que vivió cuando se atoró mientras comía sola en casa.

En el espacio de conversión de Chilevisión, el rostro de TV+ contó detalles del angustiante hecho que atravesó. Argandoña relató que subió a su departamento para comer algo luego de estar en la piscina, pues se encontraba en una dieta estricta con base a proteínas.

“Mi nana me hacía estos pollos a la plancha, que de un día para otro están súper secos, que me los cortaba como en rodajas, digamos, en pedacitos, y yo iba comiendo”, detalló la “Quintatrala”.

Y agregó: “Voy a la cocina, saco unos pedazos de pollo, pero me sigo echando crema así hacia atrás, hago así (levanta la cabeza) y siento que el pedazo me queda acá (señala el cuello)”.

Fue en ese momento que la comunicadora no pudo respirar correctamente dado que tenía obstruida su vía respiratoria con comida. “En eso digo, ‘¿qué hago?’. Estaba absolutamente desnuda, sola en mi departamento”, recordó.

En su relato, Argandoña comentó que rápidamente comenzó a pedir ayuda a través de diferentes maneras, pero no obtuvo respuesta.

“Voy al citófono, tocaba y yo no podía hablar, no podía decir ‘ayúdame’ ni nada. Abro la puerta. (…) Yo en mi pasillo tengo cuatro departamentos, el mío más tres más. Toqué las puertas y no había ningún vecino”, reveló.

Raquel Argandoña recordó cuando se atoró cuando estaba sola en casa

En dicho instante, la panelista de TV+ creyó que se iba a desmayar. “Empecé a ponerme roja. Yo tengo una Virgen de Lourdes donde tengo el ánfora de mi mamá, y tengo unas fotos de mi familia que rezo todos los días para que estén bien y protegerlos y todo”, comentó.

Raquel afirmó que dejó la puerta abierta de su departamento, pensando que podría pasar algo peor. “Dije ‘aquí llegué, no me queda más’. Es que fue horrible”, confesó.

Sin embargo, inesperadamente, su vía respiratoria comenzó a despejarse. “De repente miro la Virgen y en eso siento que el pedazo se corre un poquitito y podía respirar cortito, y después, el pedazo me entra, y pude respirar”, comentó emocionada.

Luego de recobrar la respiración, Raquel Argandoña confesó que tuvo un ataque de llanto debido la angustiante experiencia que vivió.

Asimismo, tras el tenso momento, la comunicadora habló con el padre de sus hijos, el abogado Hernán Calderón, para establecer lo que debía hacer en caso de otro accidente.

“Y yo dije ‘esto es un mensaje, yo creo que tengo que replantearme mi vida, tengo que dejar de trabajar de lunes a domingo y tengo que disfrutar lo que me queda’, porque yo pensé que ya no había vuelta”, señaló la conductora.