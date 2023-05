La modelo Mariela Montero narró un crudo momento que vivió en su juventud, donde aseguró que una ex suegra la obligó a abortar y ella no supo de la verdad hasta años después.

Montero fue una de las invitadas al programa Junto a Ti, de Canal Vive. Ahí, en medio de la conversación, la también influencer contó que “tuve una situación donde mi exsuegra me hizo abortar sin mi consentimiento”.

De acuerdo a su relato, todo pasó en medio de un procedimiento por su condición, al sufrir con ovarios poliquísticos. “Me operan a mí, porque yo tenía un mes de gestación y debían sacarme los quistes que me crecían, que eran enormes, del tamaño de un pomelo”, recordó.

“Al sacarme los quistes, me sacan la mitad de un ovario, pero cuando termina esa operación, yo sigo teniendo a mi bebé en mi vientre, vivo”, añadió, mencionando además que entonces tenía alrededor de 24 años.

Entonces, al salir de la cirugía, Montero contó que “me hacen firmar un papel diciendo: ‘tienes que firmarlo para autorizar un aborto en el caso de que se necesite, por emergencia’. Les digo ‘pero yo no quiero abortar’, y me responden ‘no, pero esto es por si acaso, por si llegase a pasar algo, así estás más protegida’”.

“Yo era chiquita, joven, ingenua, y uno cree en la gente, y que la que era en ese momento mi suegra, me estaba diciendo la verdad. Después de todo, era la imagen materna más cercana que tenía al lado”, mencionó.

Así, narró que decidió obedecer “sin saber que yo estaba firmando el consentimiento para un aborto. No era una emergencia”. “Yo firmo, me ponen una inyección, me voy a mi casa y me empiezo a salir mal a la hora. Tuve la pérdida inmediata”, lamentó.

“En ese momento no me di cuenta, pensé que era algo natural”, contó, asegurando que tras ello y sin saber por qué, sentía odio hacia la mujer.

“Pasan dos años y ella me llama para pedir perdón. Yo (en ese momento) pensé que me llamaba para pedirme perdón por haber sido una persona bien odiosa conmigo, pesada, pero no por lo del bebé. Le digo ‘tranquila, está todo bien, ya quedó en el pasado’”, recordó.

Asimismo, aseguró que “pasan más años y yo ya grande, casi 10 años después, se me abre la mente como una revelación y dije: ‘acá pasó esto, claro, qué ingenua que fui, qué tonta, no me di cuenta, esta mujer hizo esto y por eso a ella le masacraba la culpa y me pidió perdón dos años después"”.

“Estoy segura (de lo que pasó), todo lo que yo viví hizo que se cerrara todo”, replicó poco después.