Hace ya varias semanas el periodista Roberto Cox y la animadora de televisión Sabrina Sosa se han visto involucrados en rumores que los vinculan amorosamente, todo esto tras ser captados juntos en diferentes conciertos e instancias públicas.

Sin embargo, recién ahora la conductora de Estilo Chic se refirió a cuál es la verdadera relación que tiene con el periodista luego de ser consultada por sus compañeros de Sígueme y te sigo.

Las declaraciones de Sosa se dieron luego de que en el espacio televisivo se mostraran fotografías de ella en compañía de Cox en el concierto de Alejandro Sanz donde, coincidentemente, terminaron sentados juntos a pesar de no haberlo programado, aseguró.

La imagen que fue dada a conocer por Cecilia Gutiérrez en sus redes sociales mostraba a la animadora conversando con el periodista en los asientos más próximos al escenario del Movistar Arena, todo esto con un corazón dibujado.

“Cecilia, ella apuesta y quiere sí o sí emparejarnos, si resulta, va a ser la madrina”, comenzó diciendo Sosa, según consignó Página 7.

“¿Estás confirmando que fueron juntos?”, la interpeló Andrés Baile luego de que la animadora asegurara que Cox era más fanático que ella del artista español. “No, yo compré mi entrada antes hace dos meses, cuando apenas salió la venta (…) y me toca al lado (de Roberto Cox) ¿lo puedes creer?”, afirmó con un tono de humor.

Según relató la comunicadora, todo se trató de una coincidencia y que recién cayó en cuenta que el periodista estaba ahí cuando intentó abrirse paso para llegar a su asiento.

Tras evadir en varias ocasiones las preguntas sobre el supuesto romance con Roberto Cox, Sabrina Sosa aclaró: “La cantidad de pistas que me está dando la vida (…) ahora que me lo están mencionando me estoy dando cuenta de la cantidad de señales que me da la vida”, dijo, sin negar ni confirmar una relación.