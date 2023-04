Roberto Cox se sumó a las reacciones por la desvinculación de Paulina de Allende-Salazar, esto luego que en un despacho se refiriera al cabo Palma, muerto en un procedimiento policial, como ‘paco’.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el periodista respondió la pregunta de un seguidor, quien precisamente le había consultado sobre el caso de la experiodista de Mega.

En la instancia el actual rostro de Chilevisión deslizó una crítica a Mega, asegurando que en su criterio la reacción fue “desmesurada”.

“Desmesurada, los que trabajamos en TV sabemos que el nerviosismo y adrenalina de una transmisión en vivo nos pueden jugar malas pasadas”, expresó.

“Yo he tenido mil lapsus de los que a veces ni siquiera me he dado cuenta en el acto, creo que un pedido de disculpa era suficiente”, agregó Roberto Cox.

Comentario de Roberto Cox

Otra persona que se refirió al tema fue Fernando Paulsen, quien en Tolerencia Cero también criticó la decisión tomada por el canal privado.

“Cuando una periodista reconoce su error y ofrece disculpas, me ha tocado hacerlo varias veces, es razonable que quién se sintió ofendido siga afectado un tiempo, aunque hay notables muestras de aceptación de excusas periodísticas por parte de personas, empresas e instituciones”, expuso.

“Pero que la reacción del medio sea expulsar a quien cometió y reconoció y pidió disculpas por el error cometido, es un acto de hipocresía enorme”, agregó.