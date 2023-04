En las últimas semanas se ha generado bastante tensión en la frontera entre Chile y Perú, esto debido a que la policía le ha negado el ingreso a ese país a migrantes irregulares. Al respecto, el matinal Contigo en la Mañana entrevistó al gobiernador de Arica, Jorge Díaz Ibarra.

La conversación tuvo un momento especialmente tenso, cuando los animadores del programa preguntaron a la autoridad si había alguna medida para apoyar a los grupos mientras se agilizaba su salida.

“Chile también tiene que responder a tratados internacionales, en relación al cuidado de los niños que están allí. Entendemos lo que nos dice, pero esta es la realidad”, expuso Julio César Rodríguez.

Tras eso le consultó si existía algún plan pensando en que existían muchos niños entre los migrantes.

“Eso está definido en las competencias de las instituciones, en Chile eso es responsabilidad de la Defensoría de la Niñez, y son ellos quienes deben proteger”, indicó Díaz.

Molestia de Monse Álvarez

No obstante, esta respuesta molestó a los dos animadores. “Pero gobernador, no puede estar tirando todas las pelotas para el corner”, expresó Rodríguez.

Por su lado Monse ÁLvarez indicó: “Perdón, le estamos pidiendo ¿Cómo gobernación no le pueden llevar un poco de agua y comida?”.

Ante esto la autoridad emitió otra respuesta, esta vez aludiendo directamente a Cancillería.

“Entendemos que existen condiciones, que no son las mejores. Pero hemos visto que estos grupos de personas son variables, un día hay 100, otro hay 50, no son siempre los mismos. Me parece prudente hacer un llamado a Cancillería”, concluyó.

Tras eso, ambos conductores expusieron una crítica, asegurando que deberían revisarse y dar más facultades a los gobernadores regionales.