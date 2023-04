A través de un live de Instagram Cecilia Bolocco contó a sus seguidores que en los últimos días sufrió un accidente doméstico relativamente grave, por el cual terminó en la urgencia de una clínica.

De acuerdo a lo que mencionó Página 7, fue la semana pasada cuando la exreina de belleza se cortó uno de sus dedos. El desgarro habría sido profundo.

“El miércoles de la semana pasada me corto aquí mal, muy mal. Me agarro con una servilleta, me miro y dije: ‘Con esto no voy a poder’, porque me había cortado en esta zona (indicando el nervio del dedo)”, señaló.

Por lo anterior decidió llamar a Pepo Daire, su esposo, quien la llevó hasta una clínica a los pocos minutos.

Accidente de Cecilia Bolocco

“Lo llamé y dije que me voy a tener que ir a urgencias a la clínica, y partí para mi pieza a buscar mi cartera, él salió corriendo detrás de mí y me llevó”, indicó.

“Dormimos a la una de la mañana con el dedo así (vendado), bien envuelto, con hartos puntos, no tantos, eran tres. Pero bueno, ya estoy casi bien, lo único malo que me quedó con electricidad”, agregó.

Para finalizar, la actual diseñadora aseguró que la situación tuvo un buen desenlace, aunque hasta el día de hoy no puede ocupar su mano con normalidad.

“Estuve todo el fin de semana tan angustiada porque dije: ‘Dios mío, capaz que me corté un nervio’. Me empezó a doler mucho cuando hacía la intención de que iba a agarrar algo, el dedo me hacía un tirón”, concluyó.