Cecilia Bolocco realizó un live de Instagram durante la noche de este miércoles. En la instancia preocupó a sus seguidores al indicar que padece una enfermedad de cuidado.

De acuerdo a lo que detalló La Cuarta, todo inició cuando una seguidora le consultó: “¿Cómo estás de salud?”, a lo que la exMiss Universo contestó con amargura.

“No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas… tengo neutropenia”, expuso la diseñadora, sin entrar en mayores detalles.

En este sentido Bolocco intentó tranquilizar a las personas, indicando que ase ha sentido biend e ánimo en los últimos días, añadiendo que deberá realizarse nuevos exámenes.

“Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa. A pesar de que tengo pocas defensas, no tengo nada de qué defenderme, pero estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz”, expuso.

Enfermedad de Cecilia Bolocco

De acuerdo a los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Neutropenia consiste en la disminución en la cantidad de glóbulos blancos.

En este sentido, el organismo sostiene que esta enfermedad suele aparecer en personas que han tenido tratamientos contra el cáncer, que no es el caso de Cecilia Bolocco.



“La neutropenia a menudo se presenta entre 7 y 12 días después de que la persona reciba quimioterapia. Este periodo puede variar dependiendo del tipo de quimioterapia que se le dé. Su médico o enfermero le dirá exactamente cuándo es probable que su recuento de glóbulos blancos llegue al nivel más bajo. Usted debería estar muy atento a los signos y síntomas de infección durante este tiempo”, exponen.