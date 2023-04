Federico Sánchez realizó un potente descargo luego de haber pasado por una situación incómoda en Las Condes. El hecho está relacionado al alto valor que tuvo que pagar por estacionar cuatro minutos en un lugar de aquella comuna.

En concreto, el arquitecto sostuvo en su cuenta de Instagram que por aquel lapso de tiempo debieron cancelar un total de 1350 pesos. En concreto, el chofer sólo había ido a buscar a Sánchez y el resto del equipo.

“Esto a mí no me gusta hacerlo, pero me parece inaceptable. Nosotros venimos de grabar desde el norte, nos pasó a buscar un móvil, él entró al estacionamiento de la Plaza Perú a buscarnos”, indicó.

“Se debe haber demorado cuatro minutos cuanto mucho. Queríamos salir y nos querían hacer pagar $1350. Qué increíble”, agregó en la oportunidad, visiblemente molesto.

Tras eso el profesional catalogó la situación como un abuso, teniendo en cuenta el corto lapso en que el vehículo estuvo estacionado en aquella zona.

“Realmente una vergüenza. Una vergüenza y una frescura, lo encuentro inaceptable porque él (chofer) está trabajando y entró a buscar pasajeros. Así estamos lamentablemente”, concluyó.

La situación suscitó gran cantidad de comentarios en la mencionada red social, donde muchas personas aseguraron que aquellos cobros se dan en otras comunas.

“Es lamentable esto pero nadie regula esta tremenda estafa. Se da en muchos lugares de Chile, y los municipios callan de forma vergonzosa, total la concesión ya está lista”, “Siempre es así y no sólo en plaza Perú. He estado en varios estacionamientos, solo por algunos minutos y he pagado también, así de caro”, fueron algunos.