Marcianeke tuvo un paso como espectador privilegiado en el Festival de Viña del Mar 2023, participando incluso de la gala del evento con Ignacia Michelson.

En una entrevista con La Tercera, el artista urbano indicó que no todo fue positivo en aquella ciudad, asegurando que fue objeto de varios desaires.

De acuerdo a su versión, varias veces incluso escuchó que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, no lo quería en el evento.

“Muchas veces. Me hacían el comentario de que ‘la alcaldesa no te quiere aquí’. O me decían ‘si te tiras a cantar con un artista, te vamos a quitar el micrófono y te echamos cagando’. Gente del equipo de ahí, que le llegaban llamados, me decía eso”, expresó.

“Yo quedaba como ´¿qué mierda?’, hasta que tuve que decirlo en varias entrevistas y que le llegara a la persona correspondiente para que le cambie el chip un poco. Me gustaría estar en Viña para callarle la boca a los demás, ya no lo veo como meta porque trataron de pisotearme caleta en ese lugar”, agregó.

Al ser consultado por si le gustaría estar en la versión 2024, el artista sostuvo que espera un cambio de actitud hacia él por parte de la organización.

“Bueno, espero que dejen de mal mirarme los que trabajan ahí en Viña y me inviten, si ya después que tanto me criticaban por mi contenido que no me dejaban ni siquiera entrar al Festival, a pesar de que entrando ahí de público era el centro de atención…”, puntualizó.

“¿Por qué no podré estar en 2024? Es cosa de que ellos aterricen y se den cuenta de que nosotros no somos malos”, analizó.

Asimismo, Marcianeke aseveró que no le molestó la broma que Fabrizio Copano le hizo sobre el escenario, durante su rutina.

“Fui a su rutina, su función es hacer humor. Si yo me enojaba… no sé de humor yo. El humor se basa en eso, en tratar de no humillar, solo en tirar la talla con alguien. No me enojé, me lo tomé con humor. Si yo molesto, tengo que dejar que me molesten también”, concluyó.