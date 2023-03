Mauricio Israel perdió la paciencia en vivo, luego de ser increpado por una televidente en el programa de farándula Sígueme y te Sigo, de TV+.

Durante el capítulo, el panel discutió los dichos de una expareja de Karol Lucero, quien aseguró que el comunicador le seguía enviando mensajes, a pesar de estar a poco de contraer matrimonio.

En el debate, Israel hizo hincapié que no habría pruebas que avalaran lo dicho por la joven, por lo que defendió férreamente a Lucero.

El programa dio espacio también a que el público pudiese opinar a través del teléfono. Fue así como una mujer de Antofagasta decidió rebatir a Israel.

“Me parece terrible… parece que estamos todos peleando con Mauricio Israel hoy día. Está super pegado con el tema. ¿Qué le pasa a este hueón (sic)? ¿Qué se cree con las mujeres?”, sentenció la persona.

Rápidamente Israel replicó. “Otra vez. Señora, yo no tengo nada contra las mujeres. Este es un tema de simplemente mostrar pruebas. Estamos hablando de un caso. No estoy atacando ni defendiendo a Karol Lucero. No estoy atacando a esta señorita ni defendiendo a Karol Lucero”, sentenció.

Aunque con problemas de audio, la mujer continuó con su mensaje criticando a Israel y recordó las denuncias que existen en su contra. “Te cagaste a medio mundo hueón (sic)… y ahora te estás cagando a las mujeres”, dijo.

“Pero señora, ¿por qué está hablando estupideces si no tiene idea?”, replicó Mauricio Israel.

“¡No seas cara de raja!”, respondió ella, en tanto, mientras el resto del panel la comenzó a criticar por usar garabatos en televisión, hasta que finalmente se cortó la comunicación con ella.

La defensa de Mauricio Israel

“Personas como estas me voy a encontrar siempre en la vida y tengo que poder enfrentarlas. Aquí estoy, de frente, dando la cara. Lo único que le pido a las personas que opinen es que hablemos las cosas como son”, se defendió el comentarista de espectáculo. “Yo lo único que he dicho es que aquí no se han presentado pruebas”, añadió.

“Esta señora acaba de hacer exactamente lo mismo que yo estaba diciendo. Se ha hecho una historia durante muchos años, de que yo me cagué a medio mundo, porque esas fueron sus palabras”, continuó.

“Señora, ha quedado absolutamente demostrado que yo, salvo una persona que todavía está el tema pendiente y que se va a resolver dentro de poco, no perjudiqué a nadie”, prosiguió Israel, haciendo referencia a Rodrigo Herrera.

“Se han inventado cifras y se han dicho un montón de cosas, y dentro de muy poquito ustedes van a saber la verdad de la historia”, sentenció.

“Yo hoy me puedo defender, antes no podía, y ha quedado en la imagen de la gente de que yo no le pagaba la pensión a mi hija, que me cagué a medio mundo, cifras estratosféricas”, aseguró.

Continuó su defensa reconociendo que “yo tuve un problema económico, lo asumí, lo enfrenté. Se me intentó inventar una causa judicial que no prosperó, no tengo antecedentes penales, jamás he cometido un delito”.

“Tengo tres nacionalidades después de que me fui de Chile y no las podría tener si hubiese tenido la mínima sospecha de que hubiese cometido un delito”, dijo, agregando que muchos rostros de televisión se lanzaron en su contra.