Complicados días ha tenido Adriana Barrientos, quien debió llegar a urgencias en una clínica tras sufrir síntomas como dolor en el pecho, tos y fiebre. Si bien había sido dada de alta, decidió volver para tener mayores cuidados.

“Me sentía muy mal, me dejaron con medicamentos y en la madrugada me devolví a mi casa”, explicó en conversación con LUN.

No obstante, no quiso permanecer en la soledad de su hogar y regresó hasta la clínica. Desde ahí entregó un comentario en particular.



“Yo vivo sola, no tengo quien me compre los medicamentos que me faltan. Intenté comprarlos a través de las apps y no puede. No tengo quien me atienda”, relató.

“Ahora que estoy enferma me doy cuenta lo importante que sería tener una pareja. Hoy no le importo a nadie”, agregó.

Mensaje de Adriana Barrientos

Tras eso indicó: “Extraño tener pololo en estos momentos, siempre, todos los días. Me siento sola”.

“Todo el círculo que me conoce me ha mandado mensajes de cariño, lo que estoy diciendo es que no tengo una pareja y me siento en una soledad espantosa. No se pueden comparar a los compañeros de pega, a tus colegas, con una pareja”, concluyó.

Hay que señalar que Adriana Barrientos tuvo un paso por la televisión años atrás, como modelo y opinóloga. Hoy en día publica contenido exclusivo en plataformas digitales.