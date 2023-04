Luego de referirse al cabo asesinado, Daniel Palma Yáñez, como ‘Paco’ durante un despacho en vivo, la periodista de Mega, Paulina de Allende Salazar, se convirtió en blanco de críticas.

“La misma comisaría a la cual habría pertenecido el ‘paco’, perdón el Carabinero, estaría trabajando en el procedimiento”, dijo la comunicadora en medio del matinal Mucho Gusto mientras reportaba desde la comisaría a la que pertenecía el policía asesinado.

El momento generó rápidas reacciones, la más grave vino del General de Carabineros Álex Chaván, quien se negó a hablar en un punto de prensa si la periodista se encontraba en el lugar.

“Si se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, no vamos a dar ninguna declaración”, dijo a los demás medios el representante de la institución.

Sin embargo, fueron los internautas quienes tampoco dejaron pasar el momento y pidieron vehemente la renuncia de la comunicadora.

paulina de allende salazar no se equivocó, ella tiene sesgo ideológico, su lenguaje fuera de camara le jugó una mala pasada y quedó expuesta tal cual es, asi no se puede ser periodista ni menos imparcial, @Mega debe desvincularla de inmediato, asi no se transmiten las desgracias

— twitero en micro (@elazuaf) April 6, 2023