Este 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down, en el cual se llama a crear conciencia en torno a personas con esta discapacidad y sus aportes. En este sentido, María Luisa Godoy realizó un llamado en esta línea.

La animadora publicó una foto junto a su hijo Domingo, que nació con síndrome de down, y sus demás hijas.

“Día Internacional del Síndrome de Down! Los invito a todos a salir con los calcetines cambiados para generar más consciencia y avanzar en una mayor inclusión”, expuso la conductora de Buenos Días a Todos.

‘Mari’ Godoy ha reflexionado en algunas ocasiones respecto a la salud de domingo, asegurando que en ocasiones ha tenido miedo.

“Yo siempre he dicho, es muy distinto la condición, porque la condición es una preocupación, pero no es un drama, no es una enfermedad, y no es un drama. Pero tener un hijo que no sabes si va a vivir, sí es un drama, y es lo peor que te puede pasar, o perderlo”, indicó en el programa Buenas Noches a Todos en octubre pasado.

“Entonces ese miedo nosotros lo tuvimos como tres meses, hasta la semana 25, y eso fue una angustia. Pero gracias a Dios nació, y nosotros vivimos hasta el parto, fue súper difícil. Nosotros sabíamos hasta la semana 25 que no venía enfermo, pero sí el día del parto yo tuve una cesárea de emergencia. Yo tuve a mis cuatro hijos de parto normal y no se movió desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche”, aseguró.

En la oportunidad también señaló que tenía como objetivo criar a sus hijas con empatía hacia su hermano menor.

“Trato de vivir el día a día. Cada día tiene su afán, trato de no agobiarme, sí de preocuparme de qué va a pasar cuando yo no esté, pero no hacerlo con esa situación. Todavía queda mucho de criar a hijos empáticos y unidos”, expresó.

¿Por qué se celebra el 21 de marzo el Día Mundial del Síndrome de Down?

En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down, con la finalidad de “generar una mayor conciencia pública y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades”.

La fecha fue seleccionada por la organización, Down Syndrome International, ya que el número representa la triplicación del cromosoma 21 (mes 3, día 21). Esta idea fue propuesta por el médico genetista suizo, Stylianos E. Antonarakis.