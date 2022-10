María Luisa Godoy estuvo invitada al nuevo capítulo de Buenas Noches a Todos, donde habló de variados temas ligados a su vida, entre ellos el nacimiento de su hijo Domingo y los temores que tuvo en los últimos meses.

En este sentido, la periodista de TVN indicó que en un inició sintió algo de miedo sobre el desarrollo de Domingo, quien nació con Síndrome de Down.

“Yo siempre he dicho, es muy distinto la condición, porque la condición es una preocupación, pero no es un drama, no es una enfermedad, y no es un drama. Pero tener un hijo que no sabes si va a vivir, sí es un drama, y es lo peor que te puede pasar, o perderlo”, indicó.

Asimismo, la también animadora del Festival de Viña del Mar contó algunos detalles respecto a la última etapa de su pasado embarazo.

“Entonces ese miedo nosotros lo tuvimos como tres meses, hasta la semana 25, y eso fue una angustia. Pero gracias a Dios nació, y nosotros vivimos hasta el parto, fue súper difícil. Nosotros sabíamos hasta la semana 25 que no venía enfermo, pero sí el día del parto yo tuve una cesárea de emergencia. Yo tuve a mis cuatro hijos de parto normal y no se movió desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche”, aseguró.

Primeros meses de María Luisa Godoy y Domingo

Respecto a la crianza de su hijo menor, Godoy sostuvo que intenta vivir el presente en compañía de su familia.

“Trato de vivir el día a día. Cada día tiene su afán, trato de no agobiarme, sí de preocuparme de qué va a pasar cuando yo no esté, pero no hacerlo con esa situación. Todavía queda mucho de criar a hijos empáticos y unidos”, expresó.

Asimismo, reveló que se encuentra realizando terapias con especialistas durante este periodo.

“Yo no era suficientemente consciente de lo que implica un hijo con una condición distinta, pero al mes partí kinesiología, de lunes a domingo. Él lo necesita para poder ser lo más autónomo posible, porque son muy hipotónicos, porque no desarrollan la capacidad muscular necesaria”, concluyó.