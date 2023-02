Benjamín Vicuña llegó hasta Viña del Mar y estuvo dentro del público del festival. El actor asistió la pasada noche a la Quinta Vergara. Durante una conferencia, se refirió a sus nuevos proyectos y lo que espera ver en lo que queda de show.

En la charla el actor habló sobre algunos aspectos ligados a su vida privada, como la presencia de sus hijos en la ciudad y cómo percibe a los artistas más jóvenes en la cita.

“Lo de mi vida privada, bueno las cosas ya están más o menos acomodadas. Ya pasé y pagué lo que tenía que pagar. Estoy tranquilo, estoy soltero, estoy viviendo mi paternidad a pleno, que me apasiona, me gusta, y me ocupa mucho. Son gajes del oficio”, expuso.

Asimismo, lamentó no haber podido coincidir con sus hijos, quienes estuvieron por algunas horas en compañía de su madre, la actriz ‘China’ Suárez.

“Se fueron hoy día (martes). No, no alcanzamos. Estaba todo coordinado, pero no pudimos coincidir. Pero bueno, mañana (hoy) vuelvo y estaré con ellos en Argentina”, señaló.

Durante la conversación Vicuña también mostró su opinión sobre el fenómeno de la música urbana en la edición de Viña 2023, asegurando que es un estilo que perdurará

“Cuando vino Bad Bunny a Viña había una crisis de que no lo conocía nadie y mira dónde está, es lo que pasó con Maluma. Nadie es infalible, pero en esos casos estas artistas son muy conocidas y funcionan mucho en el mundo”, expresó.

Misma opinión tuvo para Emilia Y Nicki Nicole: “La música urbana llegó para instalarse, yo las conozco por mis hijos, ellas son dos grandes referentes, así como Duki, como Wos y tantos otros”.

Nuevos proyectos de Benjamín Vicuña

Vicuña prepara dos proyectos audiovisuales para el primer semestre de este año. El primero de ellos es una película donde compartirá con la actriz española Adriana Ugarte.

Posteriormente está en carpeta una serie para la plataforma Star+, la cual se llama La Voz Ausente. La pieza esta basada en el libro de Gabriel Rolón.

“La próxima semana empiezo una película que se llama El silencio de Marcos Tremmer, que es una película española que se filma en República Dominicana, Montevideo y Madrid. Es algo que me tiene muy motivado y comprometido”, contó.

“Después de eso grabaremos una serie para Star Plus, que se llama La Voz Ausente. Es un triller psicológico, adaptación de un libro de Gabriel Rolón. Esta muy bueno, son ocho capítulos y estoy seguro que la va a romper. Por ahora mis proyectos están España y Argentina”, agregó.

Estás lanzando un perfume ¿Qué te parece esta faceta en tu carrera?

“Me gusta y es bueno que mis hijos siempre me persiguen y me dicen ‘papá siempre tienes ese olor’. Me gusta asociar a una persona con su olor, es bonito eso”.

¿Cómo analizas tu faceta de empresario?

“Mi papá murió este año, él era empresario y debo asumir que tengo su ADN, me gusta emprender, hacer cosas, construir, siempre he sido muy inquieto. Obviamente en esa inquietud he fracasado muchas veces. Pero hemos generado oportunidades, puestos de trabajo etcétera. La creatividad sale por todos lados

“Hay un miedo de decir ‘qué pasa con el día de mañana con mi vejez’. Entonces es muy importante construirse un respaldo. Creo en el aquí y en el ahora, tengo 44 años y no sé si en los 70 años estaré de la misma forma”