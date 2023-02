A través de Twitter, el excandidato a gobernador Pablo Maltés y el presentador de televisión Pablo Mackenna intercambiaron un tenso cruce luego de que Mackenna criticara la opción de tener a Maltés como uno de los abanderados del PPD para postular como candidato al Concejo Constitucional.

Todo inició con una publicación de Mackenna poco después de que el partido decidiera bajar la candidatura de la pareja de Pamela Jiles. “Si lo pusieron, es porque alguien consideró que podía ser una buena idea llevar a Maltés”, comenzó escribiendo.

“Y como no encuentro a ese alguien, ni a nadie que entienda a ese alguien, procedo… ¿Hay alguien que me pueda explicar esta hueá (sic), o pueda al menos especular de lo que alguien pensó?”, cuestionó.

Tras un par de horas, fue el propio Maltés quien le respondió al exCQC. “Tranqui, no devanes tus dañados sesos”, puso en su publicación.

En esa rama, continuó escribiendo: “Mira que hay hueás (sic) mucho peores que parecen inexplicables, por ejemplo, que un borracho miserable aborde a una menor de edad vulnerable a la entrada de un casino y que luego el patético borracho con su asquerosa conciencia se victimice por años”.

Esto en relación con la polémica que protagonizó Mackenna en 2013, luego de que el comunicador fuera acusado de realizar tocaciones indebidas de una niña de 9 años en el interior del casino de Viña del Mar.

Sin embargo, y tras la filtración de los videos de seguridad del recinto, se mostró que Mackenna conversó por alrededor de un minuto con la menor para alejarse.

El episodio también fue recordado por Mackenna, quien respondió en cosa de minutos a Maltés.

“Hice lo que haría cualquier persona decente frente a una menor vulnerada y sola en un casino a las 2 am: preguntarle en siete segundos qué hacía allí”, redactó.

Asimismo, apuntó que “todo (está) aclarado por cámaras, la justicia, y las disculpas públicas del Poder Judicial. Acusarme solo muestra tu miseria, calcada a tu mujer”.

Sin embargo, la pelea virtual no paró. Respondiendo directamente a la publicación de Mackenna, Maltés lanzó: “Me imputas una acusación que no es tal, tu deterioro y tus fantasmas te inducen a error. Y obvio, no te encuentro una persona decente, creo que eres lo peor”.

Pese a las respuestas, Mackenna decidió zanjar el tema, asegurando que “no me gasto más. Veamos qué opina la gente de cada quien. Curiosamente, te has convertido en la cara del enésimo retiro. A donde te presentas, te retiran”.