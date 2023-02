Tonka Tomicic reapareció en medio de la investigación del Caso Relojes, en el cual se ha visto involucrado su esposo Marco Antonio López. La animadora dio una entrevista a Canal 13 para explicar su punto de vista.

“Estoy de varias formas, no hay solo una emoción conmigo. Estoy tranquila, pero a veces siento rabia y tristeza, impotencia. Ver que hablan de ti en los medios, pero siento que tengo que dar vuelta la página”, indicó en el inicio.

“He guardado silencia, y ese silencio me ha jugado en contra, pero es mi forma de ser. Eso ha generado que los medios avances y se digan muchas mentiras”, agregó.

En este sentido, la comunicada sostuvo que encuentra injusto ser ligada con el caso, siendo que la persona que es parte es su esposo Parived.

“Me han involucrado en algo que no estoy involucrada, como dijo el fiscal, yo no estoy siendo investigada, yo no soy parte del caso”, indicó.

“Debería estar analizando el éxito del Festival de Las Condes, preparando el Festival de Viña del Mar, pero estoy aquí respondiendo preguntas de algo que no soy parte”, añadió.

En este sentido, Tonka confirmó que finalizó su relación con Parived, aunque siguen siendo personas cercanas.

“Veníamos conversando la opción de separar nuestros caminos, pero uno no termina una relación de un día para otro. En el momento del allanamiento nosotros estábamos separados”, indicó.

También se refirió al apoyo que dio a López con respecto a la compra de relojes años atrás: “Él me pidió ayuda económica, yo se la di a través de cheques. Uno establece una relación de amor en base al apoyo mutuo”.

Además expresó su opinión sobre la relación entre Parived y Harold Vilches: “Es la única vez que le dije, en este caso particular es una persona de conocimiento público, de hecho estaba en libertad vigilada. Le dije que no me gustaba, que era una mala junta”.

“Yo no hice negocios con esa persona, no conozco a esa persona. Mas detalles no me corresponde entregar”, complementó.

Junto con eso, Tomicic señaló que creyó la versión de su esposo de 20 años.

“Creí en lo que me dice, y espero que se compruebe la verdad en la justicia. Detalles íntimos no los voy a revelar, y creo que los detalles tiene que darlos Marco Antonio”, admitió.

Duros días de Tonka Tomicic

La exanimadora de Bienvenidos también relató lo que vivió el día del allanamiento en su casa de Lo Barnechea.

“Yo estaba sola, Marco no estaba porque tres veces a la semana sale a caminar, él llegó después. Si yo no hubiera estado tal vez se hubiera especulado. Los policía hicieron su trabajo, dentro de un protocolo. Es terrible. No sé cómo expresar, porque es fuerte que revisen tus cosas”

“Te sientes vulnerado, indefenso, en una situación difícil. Se llevaron cajitas con mis cosas, pulsera de mi abuela, un reloj mío, un regalo informado, collar de mi época de Miss Chile. Cosas que tengo hace mucho tiempo. Se llevaron mi argolla de matrimonio”, agregó.

“A eso se suma una conversación que posteriormente tuvo con Parived: “Le dije que tenía que coordinarse con sus abogados, porque él tenía que presentarse (ante la justicia)”.

“Siento que puedo caminar tranquila, tengo la frente en alto, no tengo problemas, pero cuando te sientas a ver la televisión, tu cara en un caso policial, sientes que era protagonista de algo que no elegiste”,