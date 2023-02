Un momento bastante amargo pasó Pailita hace algunos días. Esto debido a que tenía todo listo para partir junto a su familia a Disney World, para pasar su cumpleaños. No obstante, le negaron la visa para entrar a Estados Unidos.

Bastante apenado el cantante urbano realizó una transmisión en vivo, en la cual indicó que la situación era bastante extraña, debido a que en antaño había viajado hasta el país norteamericano.

“La media ‘volá’, no me dejaron viajar, me negaron la visa. Yo quería ir a Disney, pero no se va a poder esta vez. El único que no podía viajar era yo. No me dieron ningún motivo por la Visa. He viajado tres veces a Estados Unidos”, indicó.

“Me negaron la visa junto antes de entrar al avión, menos mal no alcancé a viajar, no me hubiesen dejado entrar estando allá”, agregó después.

Lo cierto es que el artista pretendía ir hasta aquel país acompañado por gran parte de sus cercanos, pero fue el único del clan que no logró obtener el documento.

Pailita viajó a Cancún

“Nos vamos a otro lado, no me puedo quedar así porque es mi cumpleaños, es el 4 y yo quiero pasarlo en otro lado”, explicó ya resignado por el hecho.

“Ya no fue Disney, pero adivinen dónde me voy, porque me voy sí o sí, ya compré los pasajes, me voy hoy mismo, ya compré los pasajes lejos”, añadió.

Lo cierto que, finalmente, Pailita junto a su familia viajaron hasta Cancún, ciudad ubicada en México, donde se puede ingresar solamente teniendo un pasaporte vigente.

Hay que señalar que, en diciembre pasado, la Embajada de Estados Unidos y Cancillería chilena confirmaron que el programa de Visa Waiver se mantendrá por otro tiempo.

“No ha habido modificaciones a la participación de Chile en dicho programa y que los ciudadanos chilenos que califican pueden continuar viajando a los Estados Unidos bajo el Sistema Electrónico para Autorización de Viajes (ESTA)”, precisó la entidad en un Comunicado.