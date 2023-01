El cantante nacional Carlos Raín Pailacheo, conocido como Pailita, acabó protagonizando un viral video en el que aparece molesto con sus fanáticos, a quienes les pide guardar silencio.

El video, que data del fin de semana, muestra al músico acercarse desde su hotel en Iquique hasta un portón que separa el perímetro del inmueble, sin embargo, no parece feliz e intenta hablar con la multitud, quienes le gritan por una fotografía.

“Se los digo de todo corazón, cálmense. A mí me cansa esta hueá’ (sic.), no me gusta que me griten”, se le escucha decir entre todo lo que mencionan sus fanáticos.

Asimismo, el cantante admite que “estoy cansado, me duele mucho la cabeza. Les pido que se pongan en mi lugar, he estado todo el día sacándome fotos, ensayando”, dice, a lo que, nuevamente, las personas gritan.

“Estoy cansadísimo, por favor cálmense”, añade, a lo que sigue conversando entre las voces de las personas reunidas. Así, el músico se acerca a las personas y comienza a tomarse fotos con sus seguidores.

De todas formas, los regaños del artista a sus fans no quedaron ahí. Poco después aparece un nuevo video alejado del portón, donde menciona: “Ustedes son mis fanáticos, tienen que quererme igual. Estuve dos horas en el show, no he descansado”.

“Ayer tampoco pude dormir, porque estuvieron gritando toda la noche. Les pido que sean conscientes conmigo”, menciona, a lo que un hombre grita por una foto.

“Me encantaría sacarme fotos con todos, pero si son fanáticos, tienen que entenderme. Soy persona, necesito comer, además que tampoco se comportan de buena manera”, añadió.

Pailita se encontraba en Iquique como parte de su gira nacional Soñando Despierto. De todas formas, no habría sido únicamente el ruido lo que molestó al músico, debido a que existe otro video del momento en donde se ve que el artista presencia a una niña llorando entre la multitud.

Mientras da autógrafos, se escucha a la gente pedirle a quienes están adelante moverse por la menor, a lo que aseguran que no se puede por la gran cantidad de personas.

En eso, Raín Pailacheo ve a la niña y le da una sonrisa triste mientras seca sus lágrimas y le da la mano por unos momentos.

El artista nacional se transformó rápidamente en uno de los cantantes urbanos más populares de Chile luego de la canción Ultra Solo que interpreta con el artista Polimá WestCoast.

Su éxito incluso lo llevó a poder tener su casa propia a sus 22 años, aunque también le trajo consecuencias negativas, como el bullying que recibió producto de su unida relación con su madre.