Un polémico video se ha viralizado en redes sociales, esto, pues en el registro se ve un gesto de acoso de parte de un asistente al último partido de Argentina en el mundial de futbol contra la artista trasandina Lali Espósito.

Este domingo se llevó a cabo el último partido de fútbol del mundial de Qatar 2022. En la cita se enfrentaron la selección francesa contra la argentina, siendo esta última la que se llevó la copa.

El evento mundialero estuvo colmado de apasionados fanáticos, entre ellos la cantante argentina Lali Espósito quien alentó a la selección desde las gradas con los demás hinchas.

Fue solo segundos antes de que el equipo trasandino marcara el gol decisivo que la situación de acoso se habría dado.

En el registro viralizado se puede ver a una nerviosa Lali de pie observando el juego mientras se apoya en los hombros de un hombre parado frente a ella. En ese instante otro hincha argentino pone sus manos en su cintura y acerca su cuerpo hacia ella.

Rápidamente, el contacto es interrumpido por la anotación de Lionel Messi que le dio el triunfo a su selección, por lo que en medio de su celebración la artista parece no percatarse de lo sucedido.

El momento generó varias reacciones en redes sociales, donde la mayoría condena el acoso contra Lali Espósito.

“No puede ser loco, que bronca que me da esto ¡Dios!, las mujeres no pueden estar tranquilas en ningún lugar”; “Pensé que era la única que lo había visto… me alegro que se viralice”; “Te juro ayer lo vi en la televisión me pareció súper turbio”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.