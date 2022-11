Marisol Galvez aclaró que si bien hay un pago mensual a la adolescente, esta no trata de una pensión de alimentos establecida y que pese a sus esfuerzos, Israel no ha visto a su hija.

Luego de que el animador de televisión Mauricio Israel Marisol Gálvez tuviera un tenso encuentro con Savka Pollak en vivo, su expareja, Marisol Gálvez, quiso transparentar la relación que el comentarista deportivo tiene con su hija.

En conversación con Publimetro, Gálvez recordó la alegría de Israel al ser padre en 2007, apuntando que “estaba 24/7 con ella. Dormían juntos. Se iba al programa y volvía rajado. Fue un excelente papá, pero durante un año y cuatro meses”.

Y es que todo cambió en 2008, cuando diferentes deudas estallaron contra el comentarista deportivo, quien decidió dejar el país en ese mismo instante. Así, Gálvez debió enfrentar la pérdida de su casa y diversos embargos.

Asimismo, su comunicación con Israel fue disminuyendo. Entonces, cuando Israel seguía lejos de tierra nacional, asegura el medio, el animador demandó a Gálvez para asegurar las visitas de su hija fuera del país.

Específicamente, habían llegado al acuerdo de realizar un viaje en invierno, otro en verano y las fiestas de fin de año por medio. Sin embargo, Israel habría fallado “en más de una ocasión” respecto a estas visitas.

“Ese año él se casaba en Colombia y vino a repartir los partes de matrimonio. Se supone que Sarita iba a la boda, pero no la vino a buscar. Ella se quedó esperándolo con las maletas hechas y un vestido de princesa”, lamentó Gálvez.

De acuerdo a la mujer, “Mauricio se transformó. Dejó de ser esa persona tan querendona con Sara y se fue poniendo frío. Cumplía con comprarle el uniforme, los útiles, pero de todo lo demás me hacía cargo yo”.

Asimismo, Gálvez asegura que, finalmente, era ella quien insistió en poder contar con un vínculo padre e hija.

Sobre el tenso cruce de Savka Pollak con Mauricio Israel la semana pasada, donde Israel acusó que no le permitían ver a su hija pese a pagar una pensión de alimentos, Gálvez aseguró que “desde que él llegó a Chile en diciembre del año pasado, no la ha visto”.

“Sarita lo único que quería era verlo, pero estaba muy nerviosa y le daba nervios juntarse sola con él. Eso él no lo entendió, pensó que desconfiaba de él y ahí quedó la escoba. Ella lo buscó mucho, pero no ha tenido respuesta. Lo ha pasado muy mal”, lamentó.

De igual forma, la expareja del conductor de Círculo Central confirmó que este entrega aportes económicos, pero que hasta la fecha no existe una pensión alimenticia establecida.

“Mauricio le da un monto que, él o la familia, no sé quién, decidió darle esa cantidad. El problema es que no alcanza. Ahora ella es adolescente, tiene otras necesidades y se ha tenido que prohibir de muchas cosas”, comentó.

Respecto a esto, aclaró que la adolescente dejó su colegio de infancia por una escuela pública, no cuenta con una Isapre, entre otras cosas, aunque asegura que el aporte monetario no es lo más importante.

“Me gustaría mucho tener una relación de padre con él, para que Sara no sea la vocera de ambos. Eso le hace muy mal, pero no tengo cómo comunicarme con él. De mí él siempre habla pésimo, pero yo quiero dejar en claro que nunca le he prohibido verla, nunca”, cerró.