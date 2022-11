El muchacho reconoció que, cuando conoció al animador, no tuvo su mejor comportamiento. Rechazó un viaje a EEUU para ser entrevistado.

Jorge Rivas, conocido por años como el ‘Niño Poeta’, dio una extensa entrevista con el programa El Chile que viene, donde habló de temas relacionados a su vida. En este sentido, el adolescente sorprendió con una declaración relacionada a Don Francisco.

En conversación con Ignacio Franzani, el adolescente indicó que rechazó un ofrecimiento del animador para llevarlo a Estados Unidos y entrevistarlo.

“Con Don Francisco hay una historia bien interesante. Yo me porté pésimo con el caballero. Me llevaron a conocerlo a Canal 13 y yo me porté pésimo”, indicó.

“Me quería llevar a Estados Unidos, mi mamá re entusiasmada, y yo no, le decía que ‘no quiero ir con ese caballero’. Me dijeron ‘sácate una foto con él’ y yo dije ‘no sé, preferiría sacarme una foto con Sebastián Piñera”, agregó.

Les dejo un fragmento de la entrevista que me hizo @IFranzani en su programa "El Chile que viene". Pueden verla completa en el canal de YouTube de @subelaradio. pic.twitter.com/wy5rW9cV34 — Jorge Rivas (@JRivasCordero) November 17, 2022

En este sentido, Jorge sostuvo que tomó esa decisión tras ver una entrevista controvertida que el animador había tenido, tiempo atrás, con un niño de México.

“Lo hice porque, las primeras veces que pude acceder a internet, vi una entrevista que le hizo a un niño mexicano. A mi parecer, lo ridiculizó bastante. Estaba de acuerdo con que me ridiculizara la gente, el público, millones de personas, pero nunca Don Francisco”, concluyó.

Hay que señalar que el ex ‘Niño Poeta’ tuvo notoriedad meses atrás al ser uno de los rostros de la pasada campaña del Apruebo, en el plebiscito de salida.

Sin ir más lejos, el muchacho dio un breve discurso en el acto de cierre que tuvo aquella opción, en la Alameda.