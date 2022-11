Este martes, la actriz Catalina Pulido comentó en su programa online Las Indomables la millonaria deuda por pensión de alimentos que le debe su expareja, dando una dura crítica a los padres que no pagan la manutención de sus hijos.

Específicamente, la intérprete conversaba con Patricia Maldonado respecto a la situación que Savka Pollak dio a conocer este lunes, asegurando que le debían más de 100 millones de pesos.

“¿Cómo puede un individuo llegar a deber más de 100 millones de pesos en pensión de alimentos, Cata?”, lanzó Maldonado, a lo que le preguntó a su compañera sobre su propia situación.

“A mí me deben $82 millones. No, ahora debe estar en 86”, contestó Pulido seria, dejando a Maldonado perpleja en silencio.

“¿Y tú crees que esa plata te va a llegar algún día?”, preguntó Maldonado tras una pausa, a lo que Pulido responde con un tajante “no”.

De todas formas, la actriz aseguró que su abogado hizo el trámite legal para que al padre de sus hijos le retuvieran los 10% de los fondos de AFP que se retiraron durante la pandemia.

“Por eso te digo, los tribunales de familia valen callampa (sic.). ¿Por qué a Savka le deben $100 millones? ¿Por qué a mí me deben? ¿Por qué a todo el mundo le deben?”, preguntó Pulido enojada.

Asimismo, aseguró que actualmente “está lleno de papitos corazón. El 85% de los papás de este país no pagan la pensión de alimentos”. “¿Por qué tú llegas a deber esa cantidad? Yo entiendo que a veces el tribunal se puede exceder, pero lo mío era bastante escueto”, acusó.

De igual forma, apuntó incluso a otra perspectiva, apuntando que “si tienes una deuda, ¿por qué no te acercas al tribunal y dices ‘yo no puedo pagar esa cantidad mensual, pero sí quiero aportar’? 100 lucas es más que cero. Lo que sea es un aporte para una mujer sola con sus hijos”.

El descargo de Catalina Pulido por pensión de alimentos

Así, la actriz continuó con su crítica a las personas que adeudan la mantención de sus hijos. “Gracias a Dios, a mí siempre me fue bien. Yo ya me aburrí, mi hijo mayor ya tiene 19. Así que chao, ya tiré la esponja, no me interesa”, señaló.

“Algo hay que hacer para que los papás paguen, lo que sea. Uno no le puede decir a sus hijos que no va a comer porque no hay plata”, mencionó molesta.

En esa misma rama, acusó que “hay unos hombres que tienen la capacidad de importarles tres hectáreas de porotos si tu no hijo no tiene qué comer”.

“Las mamás siempre son -algunas, no todas- las que finalmente salen al paso”, lamentó entonces.