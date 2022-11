El comediante indicó que quien gestionó el show con la Teletón fue Mauricio Flores, asegurando que éste sabía de antemano que no podía asistir.

Una de las primeras polémicas de la pasada Teletón corrió por cuenta de Gigi Martin, integrante del dúo Melón y Melame. Esto se debió a que la pareja se bajó del evento a sólo horas de que este empezara, debido a que Martin tenía otros eventos agendados.

En este sentido el humorista explicó el contratiempo en conversación con Julio César Rodríguez en el programa Pero con respeto, donde aseguró que el encargado de gestionar la participación fue su compañero Mauricio Flores.

“Aquí me voy a poner serio. Yo no fui a ninguna reunión con la producción de la Teletón, fue Mauricio Flores (…) yo le dije que no podía ir”, expresó el comediante.

“Esa es mi verdad. Yo no llamé ni conversé con nadie de la producción. Él tenía que arreglar el tema. Yo tenía que priorizar mis necesidades”, agregó.

Pese a la crítica a la gestión de su colega, Martin expuso que no se generó un problema mayor entre ambos, por lo que seguirán realizando eventos en conjunto.

“Fue una descoordinación, ingrata para mí, porque yo quedé como el malo, como el que no quiso ir a la Teletón, pero yo no hablé con nadie”, sostuvo algo molesto.

“Yo no soy de cartón, soy de verdad. Al final, yo pude haberme quedado callado y dejar en la incertidumbre qué pasó, pero yo fui y di la cara”, concluyo.

Hay que señalar que esa noche, de inauguración del show, finalmente fue el humorista Felipe Avello quien subió al escenario para hacer reír a los asistentes.