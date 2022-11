La animadora no quiso revelar nombres, pero uno de los conductores de Socios a la Parrilla intentó adivinar el evento del que hablaba Tomicic.

La animadora Tonka Tomicic recordó cómo evitó el desaire de una colega en un evento masivo, aunque no revelar nombres.

En Socios a la parrilla, la conductora habló del incómodo momento que vivió hace unos años. “Me pasó una vez en un súper escenario, uno 360″, comenzó el relato.

Según Tomicic ella iba a aparecer junto a otro rostro del brazo, mientras una figura del mundo del espectáculo los iba presentaría.

“Iba saliendo… yo iba con una persona al lado y yo dije ‘me va a pasar por alto, no me va a saludar y voy a quedar con la trompa estirada’”, contó.

“Tú cachas cuando alguien te va a saludar y cuando alguien te pasa por el aro”, continuó. “Estamos hablando de la tele, estaba viendo todo el mundo”, enfatizó.

Para evitar el desaire, Tonka Tomicic se puso el parche antes de la herida. “Yo iba caminando y dije ‘no, esta mina me va a cagar’, porque lo saludó a él y a mí no me estaba saludado”, relató.

Así que Tomicic tomó el asunto en sus manos. “Dije, ‘chao, algo tengo que hacer’. Avancé tres pasos, me crucé y la saludé”, consignó.

“Yo dije, ‘que abs… pero qué feo"”, recordó, sin querer dar nombres, aunque Pedro Ruminot, uno de los conductores, intentó adivinar dónde fue.

“Teletón. Estadio Nacional. 360”, pero la animadora no confirmó ni negó nada.

Cabe destacar que durante años, Tonka Tomicic fue uno de los principales rostros de la Teletón, no obstante, este año fue la gran ausente del evento.

Según pudo confirmar BioBioChile, el rostro de Canal 13 se excusó de estar presente en el evento, mientras en sus redes sociales subió fotos de un viaje a Argentina.