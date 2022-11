A través de sus redes sociales, la ex chica reality Mila Correa aseguró que, tras más de un año bajo tratamiento contra el cáncer de mamas, logró vencer la enfermedad.

La ex participante de Amor a Prueba de Mega compartió un video en donde se ve en un evento, compartiendo con sus más cercanos su cumpleaños. “Aquí está gran parte de la gente que me ha acompañado durante dos años en mi tratamiento de cáncer”, comienza diciendo en el extracto.

“Quiero decirles que de todo lo que me dijeron los médicos, que iba a quedar pelada, sin senos, que no iba a poder hacer nada, lo único que me preocupaba era la pérdida de memoria”, detalló.

Al respecto, Correa afirmó que “se me olvida el nombre de mi hermano, el de mi mamá y mi mayor preocupación era que ustedes se sintieran conmigo, porque yo me sentía con ustedes”.

“Lo que no saben los médicos y la ciencia es que desde el corazón nunca se olvida. Gracias a ustedes, yo vencí el cáncer”, afirma para luego celebrar, romper en llanto y abrazar a familiares y amigos.

Junto al emotivo registro, Correa aseguró en un escrito que “siempre he sido una persona de mucha fe, siempre he sido perseverante y por más que los inicios no hayan sido fáciles, nunca me permití descender”.

“No sabía en cuánto tiempo sería, pero siempre tuve certeza de que los planes de diosito en mi vida eran aún mayores”, aseguró, para luego escribir: “Con mis ojitos llenos de emoción y mi garganta muy apretada, quiero decirles: ¡¡Yo vencí el cáncer!!”.

En febrero de 2021, Correa contó que la enfermedad fue detectada en 2020 y que en enero de 2021 se sometió a su primera quimioterapia.

“Primero tuve cambios hormonales, con reglas que me duraban un mes y después sentí algo duro en mis pechos”, recordó. El diagnóstico fue nódulos malignos en su mama y ganglio izquierdo. Asimismo, afirmó que el cáncer no está ramificado, “pero es muy agresivo”.

A mediados de 2021, Correa además sufrió el contagio por coronavirus, a lo que debió acudir a urgencias luego que presentará síntomas e incluso llegado a “vomitar del dolor”.

“Infelizmente mi PCR salió positivo”, expuso, explicando que “digo infelizmente porque, por culpa de irresponsabilidad de terceros, me dio covid”.

La mujer de 37 años se hizo conocida en el espacio conducido por Karla Constant y Roberto Rumpy Artiagoitia, en el que mantuvo una relación con José Luis Concha, conocido también como Junior Playboy.